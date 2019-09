Meciurile care pot stabilii campioana turului de campionat! Partidele de FOC la care Dan Petrescu va fi OUT dupa pedeapsa primita

Dan Petrescu va fi suspendat 4 etape.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, si-a aflat pedeapsa pentru eliminarea din meciul cu Astra, iar aceasta este una foarte drastica. Antrenorul campioanei Romaniei va fi suspendat 4 etape si nu va putea sta pe banca la urmatoarele 4 partide. In acest caz, Petrescu va rata 2 dintre derby-urile Ligii 1 si anume meciurile cu FCSB si Viitorul.

Meciurile in care Dan Petrescu va fi suspendat de la CFR Cluj

7 sept: CFR - Voluntari

21 sept FCSB - CFR

28 sept CFR - Gaz Metan

5 oct Viitorul - CFR

CFR Cluj se afla pe locul 2 in clasamentul Ligii 1 dupa 8 etape, avand 17 puncte. Meciul de la Giurgiu a insemnat prima infrangere pentru cluejeni in acest campionat, iar Dan Petrescu a cedat nervos la adresa arbitrilor, adresandu-le injurii. In minutul 42 al partidei, Petrescu a rabufnit la adresa centralului Sebastian Coltescu si a inceput sa ii adreseze injurii acestuia.