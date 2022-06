Dan Petrescu, hotărât să scrie istorie la CFR! Oferta uriașă pe care a refuzat-o pentru a continua alături de campioană

„Bursucul” a câștigat titlul sezonul trecut cu CFR Cluj și a avut o ofertă uriașă în această vară, însă a refuzat-o pentru a continua munca începută alături de campioana României.

Petrescu nu vrea să mai plece de la CFR

„Dan a avut o ofertă foarte mare în această vară, dar împreună cu patronul şi noi toţi am reuşit să-l convingem să rămână. Reprezentăm un club care vrea trofee an de an. În ultimii 5 ani, am demonstrat acest lucru şi trebuie să continuăm”, a spus Mara, potrivit Antena Sport.

Dan Petrescu ocupă pentru a treia oară banca lui CFR Cluj, după ce i-a mai antrenat pe ardeleni în perioadele iunie 2017 – februarie 2018 și martie 2019 – noiembrie 2020.

Cu Petrescu pe bancă, CFR a reușit să câștige patru titluri de campioană și să se califice în două rânduri în grupele Europa League.

CFR Cluj se află în monentul de față în Austria, lână Graz, acolo unde efectuează un cantonament de vară.

Amicalele CFR-ului în Austria: