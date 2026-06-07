Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon

Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Scene de groază în amicalul Danemarca - Ucraina! Eriksen s-a prăbușit pe teren. Suporterii ucraineni au avut o reacție fabuloasă.

TAGS:
Christian EriksenDanemarcaUcraina
Din articol

Meciul de pregătire dintre Danemarca și Ucraina, disputat pe arena din Odense, a fost marcat de clipe teribile. În minutul 65 al partidei, Christian Eriksen a căzut pe iarbă și a rămas complet nemișcat. Imediat, toți jucătorii s-au strâns în jurul său pentru a-l proteja de privirile celor din jur, în timp ce pe întreg stadionul s-a așternut o liniște absolută.

  • Danemarca
×
Gestul superb facut de fanii Finlandei pentru Christian Eriksen. Imaginile au facut inconjurul lumii
Christian Eriksen, prima imagine din afara spitalului, dupa tragedia de la EURO. Ce s-a intamplat cand un fan l-a rugat sa faca o poza cu el
Christian Eriksen, prima imagine din afara spitalului, dupa tragedia de la EURO. Ce s-a intamplat cand un fan l-a rugat sa faca o poza cu el
Christian Eriksen, prima imagine din afara spitalului, dupa tragedia de la EURO. Ce s-a intamplat cand un fan l-a rugat sa faca o poza cu el
Christian Eriksen, prima imagine din afara spitalului, dupa tragedia de la EURO. Ce s-a intamplat cand un fan l-a rugat sa faca o poza cu el
Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen la o lună după evenimentul tragic de la EURO. Ce a decis danezul
Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen la o lună după evenimentul tragic de la EURO. Ce a decis danezul
Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen la o lună după evenimentul tragic de la EURO. Ce a decis danezul
VIDEO Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen pentru o fetiță de 9 ani. Micuța trebuie să fie operată pe inimă
VIDEO Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen pentru o fetiță de 9 ani. Micuța trebuie să fie operată pe inimă
VIDEO Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen pentru o fetiță de 9 ani. Micuța trebuie să fie operată pe inimă
VIDEO Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen pentru o fetiță de 9 ani. Micuța trebuie să fie operată pe inimă
VIDEO Gestul impresionant făcut de Christian Eriksen pentru o fetiță de 9 ani. Micuța trebuie să fie operată pe inimă
Simon Kjaer vorbește despre cazul lui Christian Eriksen: „Nu sunt un erou! Aș fi făcut la fel dacă era un adversar”
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacția fanilor din Ucraina

În ciuda atmosferei apăsătoare, fanii ucraineni au rupt tăcerea și au început să scandeze la unison numele fotbalistului. „Eriksen, Eriksen, Eriksen!”, a răsunat în tribune pentru câteva minute, fiind singurul sunet care s-a auzit pe o arena redusă la tăcere.

Ulterior, Eriksen s-a ridicat în picioare pe gazon și și-a îmbrățișat soția, moment care a declanșat o uriașă bucurie și aplauze frenetice din partea tuturor celor prezenți în tribune.

Partida a fost suspendată și nu s-a mai reluat. La finalul incidentului, jucătorii ambelor echipe și membrii staff-urilor s-au strâns într-un cerc mare la centrul terenului, în aplauzele publicului, înainte de a face un tur de onoare la pas pentru a le mulțumi spectatorilor pentru susținere.

Din fericire, veștile venite ulterior despre starea lui Christian Eriksen au fost pozitive, Federația Daneză de Fotbal a transmis oficial că mijlocașul este în stare stabilă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
ARTICOLE PE SUBIECT
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Christian Eriksen a fost prezentat la noua sa echipă
Christian Eriksen a fost prezentat la noua sa echipă
Dorit în Turcia, Christian Eriksen a surprins! Unde a fost văzut, la o săptămână de la despărțirea de United
Dorit în Turcia, Christian Eriksen a surprins! Unde a fost văzut, la o săptămână de la despărțirea de United
ULTIMELE STIRI
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Christian Eriksen: „Ținând cont de circumstanțe…“
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Christian Eriksen: „Ținând cont de circumstanțe…“
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Prima reacție după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Primul fotbalist care a semnat cu Dinamo după numirea lui Nuno Campos ca antrenor!

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

Atacantul a plecat definitiv de la FCSB! Va continua în Superligă

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

FCSB a dat lovitura! Anunțul lui Gigi Becali: ”Semnează pe doi ani!”

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

Neașteptat! Kylian Mbappe schimbă tabăra chiar înainte de Mondial

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!

America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!



Recomandarile redactiei
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Șoc în Danemarca - Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren. Momente de coșmar la Odense
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Ca-n filme: cea mai păzită națională de la Mondiale a aterizat! Imaginile fac înconjurul lumii
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Ungurii au reacționat imediat după ce au pierdut finala EHF Champions League cu Metz
Statisticienii au numit cea mai tare grupă de la CM 2026: ”Toate au șanse să meargă mai departe”
Statisticienii au numit cea mai tare grupă de la CM 2026: ”Toate au șanse să meargă mai departe”
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alegeri prezidențiale la Real Madrid. Cine conduce după 12.000 de voturi
Alte subiecte de interes
Danemarca la EURO 2024: Totul despre lot, statistici și performanțele istorice
Danemarca la EURO 2024: Totul despre lot, statistici și performanțele istorice
Ce-a făcut Manchester United la primul meci oficial jucat după plecarea lui Cristiano Ronaldo
Ce-a făcut Manchester United la primul meci oficial jucat după plecarea lui Cristiano Ronaldo
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia 
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
Performanță majoră pentru echipa feminină de sabie a Ucrainei! A câștigat aurul olimpic după ce a fost condusă aproape toată finala
Performanță majoră pentru echipa feminină de sabie a Ucrainei! A câștigat aurul olimpic după ce a fost condusă aproape toată finala
CITESTE SI
ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

stirileprotv ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

stirileprotv FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

stirileprotv Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!