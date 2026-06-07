Reacția fabuloasă a fanilor ucraineni după ce Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon

Meciul de pregătire dintre Danemarca și Ucraina, disputat pe arena din Odense, a fost marcat de clipe teribile. În minutul 65 al partidei, Christian Eriksen a căzut pe iarbă și a rămas complet nemișcat. Imediat, toți jucătorii s-au strâns în jurul său pentru a-l proteja de privirile celor din jur, în timp ce pe întreg stadionul s-a așternut o liniște absolută.

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Reacția fanilor din Ucraina

În ciuda atmosferei apăsătoare, fanii ucraineni au rupt tăcerea și au început să scandeze la unison numele fotbalistului. „Eriksen, Eriksen, Eriksen!”, a răsunat în tribune pentru câteva minute, fiind singurul sunet care s-a auzit pe o arena redusă la tăcere.

Ulterior, Eriksen s-a ridicat în picioare pe gazon și și-a îmbrățișat soția, moment care a declanșat o uriașă bucurie și aplauze frenetice din partea tuturor celor prezenți în tribune.

Partida a fost suspendată și nu s-a mai reluat. La finalul incidentului, jucătorii ambelor echipe și membrii staff-urilor s-au strâns într-un cerc mare la centrul terenului, în aplauzele publicului, înainte de a face un tur de onoare la pas pentru a le mulțumi spectatorilor pentru susținere.

Din fericire, veștile venite ulterior despre starea lui Christian Eriksen au fost pozitive, Federația Daneză de Fotbal a transmis oficial că mijlocașul este în stare stabilă.