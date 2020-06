Suporterii lui Dinamo nu se lasa si vor sa preia clubul! "Cainilor, sunteti gata de lupta?" PCH anunta preluarea unui nou pachet de actiuni la echipa din Stefan cel Mare

Ionut Negoita continua negocierile cu spaniolii, cu care este aproape sa ajunga la o intelegere pentru cedarea pachetului majoritar de actiuni.

Clubul este din ce in ce mai aproape sa fie vandut investitorilor spanioli, insa fanii PCH nu renunta usor si sunt pregatiti sa cumpere inca 10% din actiunile lui Dinamo.

Fanii au deja 10% din actiuni, insa sunt gata sa faca o noua investitie, dupa cum au anuntat pe pagina oficiala de Facebook a PCH:

"Daca raspunsul va fi DA, vom prelua un nou pachet de 10% din actiunile clubului Dinamo", este intentia fanilor, care vor crea un sondaj de opinie pe platforma DDB.

"CAINILOR, SUNTETI GATA DE LUPTA?

Sunteti gata pentru un moment istoric?

Daca nu, tot ce scrie aici nu e pentru voi.

Daca DA, trebuie sa stiti ca nu ne asteapta zile usoare. Tocmai de aceea va chemam la lupta si nu la petrecere.

Va veni si vremea sarbatorii, dar pana acolo ne asteapta un drum lung.

Lupta este pentru cei curajosi.

Asteptati-va sa-i auziti in fiecare zi pe profetii pesimisti, oameni care sunt in jurul nostru, care se vor pune la adapost, pentru ca atunci cand va fi mai greu sa poata spune "Eu v-am zis si nu m-ati crezut..."

Am luat deja in calcul toate scenariile si toate riscurile. Dar daca acum veti spune DA, va trebui sa ne asumam impreuna atat succesul cat si caderile.

In ultimele doua zile a fost mai multa liniste din partea noastra. Dar voi stiti ca atunci cand tacem, FACEM.

Am tacut si pentru ca am stat sa cantarim bine si sa punem la punct planul acesta, cu toate punctele lui slabe si cu toate punctele de forta.

Am tacut si pentru ca am asteptat sa vina o veste buna din partea ultimilor investitori intrati in cursa. Trebuia sa fie virata o suma de bani pana vineri. Ulterior s-a spus ca suma va fi virata luni, apoi marti.

Noi credem ca e important ca jucatorii sa fie platiti inainte de meciul de sambata cu Chindia.

Cei care sunteti membri DDB veti primi in scurt timp o intrebare pe platforma www.programddb.ro la care va trebui sa raspundeti cu DA sau NU.

Daca raspunsul majoritatii va fi DA, dupa incheierea sesiunii de vot, vom semna un contract prin care vom prelua un nou pachet de 10% din actiunile Clubului Dinamo.

Totodata, zilele acestea vom semna un memorandum de intelegere prin care ProgramDDB va avea, pentru 60 de zile, drept de cumparare a pachetului majoritar contra sumei de 1 leu.

Orice investitor serios va fi binevenit alaturi de noi.

Apelul nostru nu se adreseaza doar membrilor DDB, ci oricarui dinamovist care doreste sa puna umarul alaturi de noi la RIDICAREA DIN CENUSA A UNUI MARE DINAMO.

Membrii DDB isi vor exprima sustinerea prin vot.

Voi toti ceilalti va puteti arata sprijinul prin aderarea la proiectul nostru.

Fiecare inscriere in www.programddb.ro va insemna pentru noi un DA pentru preluarea clubului de catre suporteri.

Clubul Dinamo trebuie sa fie al tuturor dinamovistilor, al tuturor legendelor, al tuturor celor care tresar cand aud acest nume.

Dupa vizita nostra la Saftica, ne-am privit in ochi si am inteles ca Dinamo nu trebuie sa traiasca din mila cuiva.

Trebuie sa ridicam impreuna acest NUME, sa stergem urmele de noroi si SA-L FACEM SA STRALUCEASCA DIN NOU!

Membrii DDB pot accesa contul personal DDB, sectiunea "Voteaza!" si sa-si exprime optiunea pana maine la ora 24:00.", se arata pe pagina de Facebook a PCH.

