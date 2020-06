Giani Kirita, dezvaluiri despre momentul cand putea sa primeasca un diplomat plin cu dolari. "Tentatia era mare. Eu luam 3.000 de dolari pe luna la Dinamo"

Giani Kirita a povestit cum a rezistat tentatiei intr-un moment din viata sa, cand putea ajunge mult mai bogat.

Fostul capitan din Stefan cel Mare a povestit ca pe vremea cand juca la Dinamo i s-a oferit o geanta plina cu bani pentru a pleca la Craiova.

"Gigi Netoiu a fost primul meu patron. L-am avut la Rocar. A fost omul care m-a ajutat si a crezut foarte mult in mine. Sa va spun o poveste pe care nu o stie nimeni. Dupa ce am inceput sa joc bine la Dinamo, el a vrut sa ma ia la Craiova. M-a chemat la Giovanni si voia sa achite clauza de reziliere. Mi-a aratat cam jumatate de diplomat cu dolari! Asta nu o stie nimeni", e declarat Kirita intr-un interviu pentru Robert Nita pe canalul sau de YouTube.

Chiar daca avea in fata o suma mare de bani, jucatorul lui Dinamo a refuzat pentru ca era loial echipei.

"I-am zis Nea Gigi, eu nu pot sa fac asta! Nu am cum. Am ajuns la Dinamo si nu pot! Tentatia era mare. Eu luam 3.000 de dolari pe luna la Dinamo. Cand mi-a aratat jumatate de diplomat cu dolari... Cred ca erau ceva bani. Am zis ca nu pot, ca nu am cum sa fac asa ceva. Am zis nu! Asa mi-a spus inima. Nu am regretat niciodata pentru ca la Dinamo am trait cea mai frumoasa perioada a carierei si am castigat trofee", a povestit fostul capitan al lui Dinamo.