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Mexic - Africa de Sud, meciul de debut de la Campionatul Mondial, de la ora 22:00! Echipele de start

Mexic - Africa de Sud, deschiderea Campionatului Mondial din 2026, se va disputa de la ora 22:00.

Start la CM 2026: Mexic - Africa de Sud, la CM 2026

Prima confruntare de la CM din SUA, Canada și Mexic va fi redată în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Partida se va disputa pe Estadio Azteca din Mexico City, o arenă cu o capacitate de 87.523 de locuri.

S-au deschis porțile la Mexic - Africa de Sud

80.824 de spectatori vor fi prezenți la Mexic - Africa de Sud. Suporterii stau la coadă pentru a intra la deschiderea competiției, unde se anunță o atmosferă spectaculoasă.

Mexic se mai află în Grupa A alături de Cehia și Coreea de Sud, care se vor duela în următorul joc al CM de la ora 5 dimineața.