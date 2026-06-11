Mexic - Africa de Sud, deschiderea Campionatului Mondial din 2026, se va disputa de la ora 22:00.
Start la CM 2026: Mexic - Africa de Sud, la CM 2026
Prima confruntare de la CM din SUA, Canada și Mexic va fi redată în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.
Partida se va disputa pe Estadio Azteca din Mexico City, o arenă cu o capacitate de 87.523 de locuri.
S-au deschis porțile la Mexic - Africa de Sud
80.824 de spectatori vor fi prezenți la Mexic - Africa de Sud. Suporterii stau la coadă pentru a intra la deschiderea competiției, unde se anunță o atmosferă spectaculoasă.
Mexic se mai află în Grupa A alături de Cehia și Coreea de Sud, care se vor duela în următorul joc al CM de la ora 5 dimineața.