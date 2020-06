A jucat si la Dinamo si la FCSB si si-a ales preferata! Gnohere, despre echipa la care s-a simtit bine: "E o presiune mai mare la Dinamo!" 

Saptamana trecuta Ghohere s-a despartit de FCSB, chiar daca mai avea un an de contract.

Dupa ce a ramas fara echipa, fostul atacant din Stefan cel Mare a acordat un interviu presei din Franta in care a facut o comparatie intre perioada petrecuta la Dinamo si cea de la FCSB.

Gnohere s-a transferat la Dinamo in anul 2015, sub comanda lui Mircea Rednic. Dupa doi ani in care a fost unul dintre cei mai buni straini din Romania, francezul a ales sa mearga la FCSB, in anul 2017.

Fostul jucator de la FCSB a declarat ca principalul motiv pentru care a plecat de la Dinamo, este ca acolo nu avea posibilitatea sa joace in cupele europene.

"Sunt apreciat in ambele tabere, deci este dovada clara ca da. Am facut aceasta alegere, deoarece am vrut sa joc in cupele europene si nu aveam aceasta posibilitate la Dinamo. Am putut face asta in sezonul urmator la Steaua, de aceea am decis sa plec. Sa pleci de la Paris la Marseille sau invers e mai simplu acum decat inainte, dar intotdeauna este dificil aici", a declarat Harlem pentru Le Petit Reporter Foot.

Atacantul francez a mai spus ca a ramas impresionat de suporterii dinamovisti si ca la echipa patronata de Gigi Becali, fanii nu sunt la fel de apropiati de echipa.

"Pentru mine, care am jucat la ambele cluburi, cel mai mare derby din Romania ramane Steaua - Dinamo. Aici nu exista niciun dubiu. Inainte de primul meu derby, in 2015-2016, fanii lui Dinamo au venit la baza de antrenament in timpul saptamanii si ne-au incurajat foarte mult. Apoi, cand am trecut la Steaua, nu mai era acelasi entuziasm la baza de pregatire. La Dinamo simti o presiune mai mare decat atunci cand joci la Steaua", a povestit Gnohere.