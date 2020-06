Dinamo, aproape sa ramana FARA cantonament! 'Adio, Saftica!" daca nu-si achita URGENT datoriile! Spaniolii sunt la un pas de preluarea clubului

Spaniolii care vor sa preia Dinamo ar fi trimis primii bani catre Romania.

Potrivit GSP, exista o scrisoare de garantie de 9 milioane de euro si un ordin de plata pentru suma de 500.000 de euro. Pentru ca banii sa ajunga in Romania, este nevoie insa de o confirmare bancara, pentru care oficialii lui Dinamo ar putea astepta cateva zile.

Desi banii sunt atat de aproape, "cainii rosii" se confrunta acum cu o problema care trebuie rezolvata urgent. ANAF-ul a trimis o notificare catre club. Pana pe 25 iunie, Dinamo trebuie sa plateasca 300.000 de euro pentru a nu pierde baza de la Saftica.

In cazul in care nu vor gasi acesti bani in timp util, dinamovistii ar putea pierde locatia de pregatire din judetul Ilfov.

Cantonamentul istoric al dinamovistilor e folosit de 'caini' inca din perioada comunista, cand era cel mai modern de care dispunea un club din Bucuresti.