Suporterii-actionari din DDB ies din nou la ATAC! Noi DETALII de la sedinta incheiata cu SCANDAL. Cum ar fi fost prins Cortacero cu minciuna

Spaniolii au organizat in cursul zilei de luni Adunarea Generala a Actionarilor, care s-a incheiat cu scantei dupa scandalul de la RIN.

Pablo Cortacero s-a prezentat la sedinta de luni si a fost primit cu huiduieli de suporterii lui Dinamo pentru toate promisiunile pe care nu le-a indeplinit fata de club.

Suporterii-actionari din DDB au fost prezenti a "Adunarea Generala a Actionarilor" si au dezvaluit cum spaniolul a mintit inca o data in legatura cu banii in timpul sedinteii, dezvaluind care ar fi de fapt intentiile reale ale lui Cortacero. Totodata, fanii explica motivul pentru care deciziile luate ieri in cadrul sedintei nu sunt valide.

"CE S-A INTAMPLAT IN AGA si DE CE HOTARARILE DE IERI SUNT FARA VALOARE

Iata cateva informatii care pot aduce mai multa lumina cu privire la intentiile actionarului majoritar:

In sedinta AGA de ieri au fost prezenti Pablo Cortacero, Dorin Serdean care a fost si secretar al adunarii, Marius Bacria, ca reprezentant al lui Nicolae Badea, Johnny Culina, ofiter de presa al clubului, Constantin Eftimescu, in calitate de presedinte al CA al clubului, doi reprezentanti ai Asociatiei Peluza Catalin Hildan si avocatul boardului DDB care a fost imputernicit si de Cornel Dinu pentru a-l reprezenta in AGA.

Au mai fost prezenti o doamna translator, Alex Couto si Jose Bueno, ca invitati din partea spaniola.

Trebuie sa va stiti ca toate hotararile luate in aceasta AGA sunt lipsite de legitimitate, intrucat sedinta de ieri a fost una nestatutara.

Consiliul de Administratie este in continuare autoritatea care va lua decizii in privinta activitatii din cadrul clubului. Acest CA este format din dinamovisti, DDB are un cuvant important de spus, iar Constantin Eftimescu este in continuare presedintele CA.

Pablo Cortacero a venit in tara doar pentru a se asigura ca Dinamo nu se poate intoarce din drumul spre faliment.

Acesta este motivul pentru care, dupa sosirea in tara, nu a fost preocupat nicio secunda de situatia jucatorilor, nu a incercat sa se vada cu ei sau sa discute cu ei sau cu antrenorul echipei.

Mai mult decat atat, pe tot parcursul sedintei, a continuat sa minta cu nonsalanta cu privire la banii care urmeaza sa vina ”saptamana viitoare sau cel tarziu anul viitor, in ianuarie”

A sustinut ca a facut un transfer bancar de 1,5 milioane €, dar plata s-a facut manual si de aceea au aparut unele incurcaturi.

Plata s-a facut pe data de 6 decembrie.

Unul dintre reprezentantii PCH a avut inspiratia sa se uite pe calendar si a observat ca 6 decembrie a picat intr-o duminica. L-a intrebat pe Cortacero cum a reusit sa faca plata la banca intr-o duminica si nu a stiut ce sa mai spuna, dar a gasit scaparea intr-o alta minciuna, spunand ca vineri a mai trimis alte 5 milioane €.

Apoi a revenit si a spus ca nu i-a trimis vineri, ci luni, adica ieri!! Asta ar fi insemnat ca a facut transferul sumei in timpul AGA.

Reprezentantii PCH i-au spus ca sunt 12.000 de membri DDB care intreaba daca exista macar un cod SWIFT al tranzactiei sau macar contul bancar din care s-a facut transferul.

Cortacero s-a pierdut din nou si a raspuns ca nu are asa ceva dar va incerca sa faca rost (!!?!)

STATI LINISTITI CAINILOR! Aceste persoane sunt atat de lipsite de profesionalism incat nimic din ce au incercat sa faca nu le va reusi.

Asa cum v-am spus, ne ocupam deja ca toata aceasta mascarada si tentativa de AGA sa fie anulata si sa se constate caracterul ei nestatutar.

In primul rand pentru ca aceasta AGA trebuia sa fie validata de Consiliul de Administratie, lucru care nu s-a intamplat. Si nu este singura ilegalitate comisa de Cortacero in privinta organizarii AGA.

Toata mascarada a grupului Cortacero - Serdean - Sapasu nu este decat o incercare de a ingropa Dinamo. Din pacate pentru ei si din fericire pentru Dinamo, suporterii au intervenit la timp.

Executivul de la Dinamo este in continuare alaturi de jucatori si se ocupa de gasirea solutiilor pentru ca activitatea sa continue", se arata comunicatul DDB.