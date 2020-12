BREAKING NEWS | Vin banii la baieti! :) Suporterii-actionari din DDB vireaza o suma IMPORTANTA in conturile clubului! Cat platesc fanii 

Vestile bune incep sa vina si la Dinamo.

Faptul ca Pablo Cortacero nu va livra banii promisi in conturile lui Dinamo a devenit un lucru clar. Jucatorii sunt neplatiti de 4 luni, iar o parte dintre ei deja au fost declarati liberi de contract. In urma cu cateva zile, directorul de marketing al clubului, Radu Birlica, a anuntat in exclusivitate pentru PRO X ca investitorul spaniol a virat doar 500.000 - 550.000 de euro, bani care s-au dus spre cheltuielile curente ale clubului si spre fostii angajati. Pe 21 decembrie este programata o sedinta la Dinamo in care Pablo Cortacero ar trebui sa faca o majorare de capital cu 5 milioane de euro.

Pana vor ajunge banii de la Cortacero cei de din programul DDB nu au stat pe ganduri si au strans bani pentru salarii. Potrivit surselor www.sport.ro, joi, in conturile lui Dinamo va intra un milion de lei de la programul DDB pentru plata salariilor.

Dinamo va juca joi seara impotriva lui CFR, iar meciul poate fi urmarit pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.