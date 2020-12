Si-a anuntat plecarea de la Dinamo pe Instagram! Mesaj emotionant postat pe net: "Am intalnit oameni minunati. DDB mi-a propus rezilierea"

Fundasul venezuelean Alexander Gonzalez (28 de ani) a plecat de la Dinamo. Acum e liber de contract, dupa ce a acceptat termenii DDB in privinta rezilierii.

Gonzalez a venit la Dinamo de la Mirandes, club aflat in liga a doua spaniola. La fel ca toti jucatorii adusi de Cortacero, nici Gonzalez n-a fost platit timp de 3 luni. Fundasul dreapta spune ca DDB i-a propus rezilierea. Gonzalez a acceptat termenii, chiar daca nu si-a luat nici macar banii pentru cele 4 luni cat a fost sub contract in Stefan cel Mare.

Gonzalez a jucat de 7 ori pentru Dinamo. A marcat un gol si a dat o pasa decisiva.

"Salutare tuturor, am vrut sa va povestesc situatia mea de cand am ajuns in Romania. Reprezentantul meu a primit un telefon in august in legatura cu interesul unui mare club din Romania pentru mine. A durat 3 zile si am ajuns in Romania, ne-au oferit un contract acceptabil si conditii bune. Mi-au dat un an de contract, am cerut doi, am nevoie de stabilitate pentru copii.

A fost o lume a minciunilor, nimic n-a existat. Ne-au promis ca lucrurile se vor schimba. Stadion nou, centru nou de antrenament, meciuri pe National Arena. Nu am fost doar eu inselat, asa s-a intamplat cu colegii mei, cu antrenorii, cu angajatii clubului.

Am fost plin de griji in toata aceasta perioada. Au fost saptamani grele si triste. Au disparut colegi, antrenori, bucatarul si asa mai departe. Am intalnit oameni extraordinari. Sa te joci cu vietile oamenilor e cel mai rau lucru pe care-l poti face. Au adus o multime de familii in genunchi.

Am acceptat propunerea DDB de a-mi fi platite restantele ca sa nu ma duc la FIFA. Am gandit cu sufletul si nu cu capul. Sunt jucator liber. A fost un an dificil pentru toata lumea, dar daca suntem sanatosi e un mare privilegiu. Craciun fericit! Sper ca Dinamo sa-si indeplineasca obiectivele", a spus Gonzalez in mesajul postat pe Instagram.



