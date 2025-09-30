Într-un campionat al Superligii în care jucătorii sub vârstă primesc din ce în ce mai puține minute în liniile de atac ale echipelor importante, Lorenzo Biliboc (18 ani) are toate șansele să devină excepția de la regulă. Puștiul din ofensiva CFR-ului traversează o perioadă foarte bună, are două meciuri consecutive în care a salvat un punct pentru echipa sa și se anunță drept unul dintre fotbaliștii interesanți ai perioadei următoare.

Dispariția lui Kamara, accidentat, și randamentul slab dat de Andres Sfaiț în startul sezonului au făcut ca Andrea Mandorlini și staff-ul tehnic al CFR-ului să-și îndrepte atenția spre Lorenzo Biliboc, puștiul de 18 ani trecut pe la juniorii lui Torino, Juventus și Parma înainte de a fi adus în Superligă pe filiera Răzvan Zamfir.



Iar talentatul om de atac al feroviarilor urcă pe scara ierarhică și o face arătând calități interesante.

Versatil, plin de încredere, ambidextru

"Botezul" Superligii l-a primit în derby-ul cu Craiova (2-3), au urmat partide în care a început să prindă minute, iar ultimele două etape au adus după ele și primele realizări: un gol egalizator cu UTA (1-1) și un altul în derby-ul cu U Cluj (2-2). A devenit al treilea cel mai tânăr marcator din istoria CFR-ului și, în paralel, a aprins imaginația lui Neluțu Varga pentru un potențial transfer important în Vest în anii care urmează.

Cum? Venit dintr-un fotbal italian în care capacitatea de a juca pe mai multe poziții e o cerință fără de care nu pătrunzi, Biliboc poate juca atât în banda stângă (de unde a marcat cu UTA), cât și în flancul drept (de unde a punctat contra lui U Cluj). Practic, spre deosebire de mulți fotbaliști sub vârstă din campionat, nu e condiționat de o singură poziție în teren, poate face switch-ul în orice moment și îi poate oferi lui Mandorlini soluții ofensive în funcție de nevoi și de felul în care curge un anumit meci.

Al doilea detaliu de sesizat e încrederea de care dă dovadă cu mingea la picior. Cu scăpări tehnice specifice vârstei și perioade în care dispare din joc, explicabile și ele, lasă întotdeauna senzația că e gata să se ducă peste adversarul direct, să-l dribleze și să caute poarta. Îndeletniciri pe care le-a căpătat la grupele de copii și juniori ale lui Juventus, unde a fost coleg, printre alții, cu noua senzație turcă Kenan Yildiz.

Lorenzo Biliboc e cotat la 300.000 de euro

La fel de important pentru profilul lui Lorenzo Biliboc e și gradul mare de impredictibilitate pe care-l aduce cu el pe teren și modurile diferite în care poate deveni periculos. Cu UTA a marcat cu piciorul drept, de la 16 metri, cu U Cluj a punctat cu piciorul stâng, dintr-o poziție asemănătoare și cu o execuție apropiată de cea în fața Bătrânei Doamne. În general, jucătorii de bandă din Superligă sunt destul de liniari, ușor de ghicit de către un oponent cu temele făcute, dar descrierea nu i se aplică și tânărului fotbalist născut în Italia.

Prezentul arată bine pentru atacantul cotat la 300.000 de euro de către site-urile de specialitate, iar contextul e și el unul favorabil. În afara sa, CFR mai are ca variante pentru regula Under 21 un concurent pe post, pe Andres Sfaiț, și pe mijlocașul Viktor Kun, care l-a și înlocuit pe Biliboc în minutul 76 al derby-ului de pe Cluj Arena. Ambii sunt cu cel puțin doi ani mai în vârstă, așa că e de așteptat ca Mandorlini și conducerea CFR-ului să prefere să meargă în continuare pe mâna și talentul lui Biliboc, așteptând o "explozie" în joc. Pentru că potențialul există și merită exploatat.

