Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională joi seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 8 din grupa unică UEFA Europa League.

La capătul celor 90 de minute, FCSB și Fenerbahce au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1.

Cu doar șapte puncte înregistrate în Europa League, formația dirijată de Elias Charalambous a încheiat pe locul 27 în clasament și a fost eliminată din cupele europene.

Juri Cisotti a reacționat sincer după ce FCSB a fost eliminată din Europa League: ”Asta ne-a lipsit”

După meci, Juri Cisotti a explicat că lui FCSB i-a lipsit finalizarea la meciul cu Fenerbahce și că la acest aspect trebuie să mai lucreze jucătorii.

”Din păcate, am făcut doar un punct. Cred că am fi meritat mai mult. Am avut multe ocazii. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul de duminică. Din păcate, ne lipsește ultimul șut. Trebuie să mai lucrăm și mergem înainte.



Și în prima repriză am avut multe ocazii. Am venit gol din fază fixă. Cred că a fost un meci destul de bun. Trebuie să analizăm și să vedem ce am făcut bine și rău.



Trebuie să o luăm pas cu pas. Avem șapte meciuri, 21 de puncte disponibile. Trebuie să lucrăm bine”, a spus Juri Cisotti la Digi Sport.

