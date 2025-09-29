Un rezultat care lasă senzația unui meci spectaculos, dar care a venit în urma unui joc încâlcit în multe momente, o luptă continuă pe "Cluj Arena" pe care Sabău și Mandorlini au terminat-o în cele din urmă la egalitate. Șepcile Roșii ajung la trei meciuri consecutive fără victorie, iar rivala din oraș duce la nouă numărul partidelor fără succes și rămâne departe de play-off.

Ce rămâne în urma încleștării echipelor conduse de Chipciu și Camora?

CFR, start pe "calapodul" lui Petrescu

Distanța față de U Cluj și față de ultimul loc de play-off îl obliga pe Andrea Mandorlini să înceapă ceva mai ofensiv derby-ul care a închis etapa a 11-a, însă italianul nu s-a putut dezlipi de stilul pe care l-a scos în evidență în toate mandatele de la CFR. Cu Munteanu revenit printre titulari, a preferat o linie de mijloc puternică, cu Muhar, Djokovic și Keita, iar jucătorii ofensivi care l-au flancat pe golgheterul sezonului trecut au fost Cordea și Biliboc, în speranța unor acțiuni în viteză.

CFR a început bine, sus, a încercat să profite de avantajul fizic pe care și l-a creat la mijlocul terenului, iar tactica a funcționat exact ca pe vremea lui Dan Petrescu: centrare din lovitură liberă a lui Cordea, cap Djokovic și un gol din fază fixă care ar fi trebuit să aibă darul de a-i oferi tehnicianului italian toate ingredientele pentru a da lovitura în fieful rivalei.

De cealaltă parte, Sabău a intrat cu 11-le ușor de intuit, puștiul El Sawy și Postolachi au fost trimiși în flancuri, lângă Lukic, iar Nistor a rămas și de această dată omul de a cărui evoluție au depins multe în ofensivă. O dependență vizibilă în joc și pe tabelă, cu U Cluj incapabilă să se apropie periculos de poarta lui Hindrich în prima jumătate a reprizei.

Șepcile Roșii și norocoase

Trioul de la centrul feroviar a funcționat la parametri aproape maximi timp de minute bune după marcarea golului de către Djokovic, U Cluj a avut în Artean și Drammeh doi mijlocași centrali incapabili de ceva special și situația gazdelor s-a deblocat norocos, în minutul 34, grație viziunii lui Nistor, singurul fotbalist al gazdelor căruia îi poate fi atribuită această calitate.

