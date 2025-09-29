ANALIZĂ Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2

Derby cu rezultat corect. Ce lasă în urmă U Cluj - CFR 2-2 Superliga
Universitatea și CFR au remizat, luni seară, în derby-ul Clujului, scor 2-2.

Un rezultat care lasă senzația unui meci spectaculos, dar care a venit în urma unui joc încâlcit în multe momente, o luptă continuă pe "Cluj Arena" pe care Sabău și Mandorlini au terminat-o în cele din urmă la egalitate. Șepcile Roșii ajung la trei meciuri consecutive fără victorie, iar rivala din oraș duce la nouă numărul partidelor fără succes și rămâne departe de play-off.

  • Ce rămâne în urma încleștării echipelor conduse de Chipciu și Camora?

CFR, start pe "calapodul" lui Petrescu

Distanța față de U Cluj și față de ultimul loc de play-off îl obliga pe Andrea Mandorlini să înceapă ceva mai ofensiv derby-ul care a închis etapa a 11-a, însă italianul nu s-a putut dezlipi de stilul pe care l-a scos în evidență în toate mandatele de la CFR. Cu Munteanu revenit printre titulari, a preferat o linie de mijloc puternică, cu Muhar, Djokovic și Keita, iar jucătorii ofensivi care l-au flancat pe golgheterul sezonului trecut au fost Cordea și Biliboc, în speranța unor acțiuni în viteză.

CFR a început bine, sus, a încercat să profite de avantajul fizic pe care și l-a creat la mijlocul terenului, iar tactica a funcționat exact ca pe vremea lui Dan Petrescu: centrare din lovitură liberă a lui Cordea, cap Djokovic și un gol din fază fixă care ar fi trebuit să aibă darul de a-i oferi tehnicianului italian toate ingredientele pentru a da lovitura în fieful rivalei.

De cealaltă parte, Sabău a intrat cu 11-le ușor de intuit, puștiul El Sawy și Postolachi au fost trimiși în flancuri, lângă Lukic, iar Nistor a rămas și de această dată omul de a cărui evoluție au depins multe în ofensivă. O dependență vizibilă în joc și pe tabelă, cu U Cluj incapabilă să se apropie periculos de poarta lui Hindrich în prima jumătate a reprizei.

Șepcile Roșii și norocoase

Trioul de la centrul feroviar a funcționat la parametri aproape maximi timp de minute bune după marcarea golului de către Djokovic, U Cluj a avut în Artean și Drammeh doi mijlocași centrali incapabili de ceva special și situația gazdelor s-a deblocat norocos, în minutul 34, grație viziunii lui Nistor, singurul fotbalist al gazdelor căruia îi poate fi atribuită această calitate.

Din pasa excelentă a decarului, Mikanovic a încercat un șut (min. 34), Matei Ilie a pus neinspirat piciorul, mingea l-a păcălit pe Hindrich și jumătatea de oră de agonie a Șepcilor Roșii s-a terminat. Norocos, din cale afară de norocos, dar s-a terminat!

Imediat, gazdele au capitalizat lovitura dată într-un moment în care CFR-ul părea în control, Nistor a ieșit din nou la rampă cu o centrare pe capul lui Lukic, masivul atacant bosniac a câștigat clar duelul aerian cu un Sinyan adormit și a marcat, cu capul, golul de 2-1. Peluza a "explodat", Sabău a trecut de la starea de nervozitate arătată până atunci la o mimică mai puțin încrâncenată. Dar, chiar și cu 2-1 pe tabelă și un avantaj moral dat de capacitatea de a veni din urmă, jocul echipei sale nu arăta ca unul al unei formații care știe ce face în permanență!

Lorenzo Biliboc, oaza de speranță

Ca un pugilist pus la podea de o lovitură din neant a adversarului, CFR-ul s-a trezit la timp, a urcat din nou liniile în căutarea egalării, Mandorlini putând observa, din nou, că defensiva adversă e una fragilă. În primul minut de prelungiri, Louis Munteanu s-a demarcat excelent între Chipciu și Cristea, a scăpat singur cu Gertmonas într-un unghi favorabil, a preferat un șut violent, dar a tras la brațe și i-a permis lituanianului să respingă cu ceea ce în clișee fotbalistice se numește un reflex de handbal.

Terminată cu un șut pe lângă al lui Djokovic, prima repriză a reliefat minusurile ambilor, iar duelul tactic a continuat după pauză, când Mandorlini i-a trimis în teren pe Korenica și Emerllahu, aripa kosovară a CFR-ului. Cei doi au intrat bine, au fost activi, mai activi decât Djokovic și Cordea, dar scânteia a venit, a doua etapă consecutiv, de la puștiul Lorenzo Biliboc.

Marcator cu UTA printr-o execuție cu dreptul la colțul lung, puștiul născut în Italia din părinți români a schimbat partea în minutul 58, a intrat la interior, a trimis de această dată cu stângul, tot la colțul îndepărtat, și a readus echilibrul în meci. Un rezultat mult mai aproape de adevărul din teren!

Restul meciului a propus multe inexactități tehnice, Louis Munteanu a stat oriunde, dar nu în mijlocul acțiunii, iar schimbările nu au mai adus ceva nou într-un derby care va trece drept mai bun decât a fost de fapt.

S-a terminat 2-2, un scor corect în raport cu ceea ce s-a întâmplat pe teren, rezultat care face ca ambele forțe din Cluj să rămână în afara play-off-ului: U Cluj e pe nouă, cu 14 puncte și patru lungimi sub locul al șaselea, CFR e pe 13, cu nouă puncte și un joc mai puțin disputat. Și cu multe probleme de rezolvat în tentativa de a prinde locul al șaselea!

