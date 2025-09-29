Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!



Everton vine după o săptămână dificilă. Echipa lui David Moyes a pierdut derby-ul Merseyside cu Liverpool (1-2) și a fost eliminată din Carabao Cup de Wolves (0-2).



Această serie negativă pune presiune pe „Albaștrii”, însă pe teren propriu, echipa lui Moyes se simte mai încrezătoare. Din 12 meciuri jucate acasă de la revenirea sa, Everton a înregistrat doar două înfrângeri.



Starea de spirit de la West Ham este mult mai complicată. „Ciocănarii” au schimbat recent conducerea tehnică, Graham Potter fiind înlocuit de Nuno Espirito Santo. Echipa vine după un start de sezon dezamăgitor, cu cinci înfrângeri în primele șase meciuri.

