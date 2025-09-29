Universitatea Cluj – CFR Cluj, scor 2-2, a fost un derby al suferinței! Pentru că ambele formații au abordat acest sezon cu obiectivul declarat de a juca, în play-off, însă, la ora actuală, sunt departe de acest obiectiv.

De aici, a venit și avertismentul tăios, lansat de Dan Nistor, după derby-ul care a încheiat etapa a 11-a. Și, la fel ca veteranul Universității, și Ioan Ovidiu Sabău a admis că formația sa se confruntă cu o criză, în momentul de față.

„Nu pot să zic că jucătorii nu și-au dorit. Ei chiar și-au dorit (n.r. – să câștige). Chiar vreau să le subliniez efortul. Am revenit de la 0-1. Am reușit să avem avantaj, la pauză. Am reacționat foarte bine, la 0-1. Am reușit să ne ținem de minge. Atacanții au avut ocazii. Sigur, au fost și câteva momente, decizii greșite. Ceea ce s-a întâmplat și în alte meciuri. După fazele noastre fixe, nu ne-am repliat, așa cum ar fi trebuit. N-am ținut ritmul, în partea a doua. N-am avut curajul de a juca. Am renunțat la acel pressing prin care să iei mingea adversarului. Și așa a venit golul egalizator. Apoi, la 2-2, a intervenit o stare de automulțumire la ambele echipe“, a fost „radiografia“ meciului, făcută de Sabău.

Mai departe, acesta a avertizat că Universitatea Cluj chiar riscă să rateze play-off-ul, în acest sezon.

„Lucrăm la viteza cu care trebuie să pasăm, la jocul fără minge, la eficiența în careu. Trebuie să câștigăm niște meciuri, ca să scăpăm de presiune. Ne-am obișnuit fanii cu niște rezultate de excepție. Acum, riscăm să ratăm play-off-ul. Lumea e nemulțumită și ne-am cam pierdut încrederea. Echipele care, anul trecut, erau la retrogradare au făcut acum foarte multe puncte. Și e foarte greu să le ajungi din spate“, a spus Sabău.

