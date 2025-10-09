VIDEO Lorenzo Biliboc, diamantul luat de Neluțu Varga de la Juventus. Fotbalistul care l-a impresionat + Emoția de la naționala României

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interviu cu Lorenzo Biliboc.

TAGS:
Lorenzo BilibocCFR ClujRomania U21Juventus TorinoSuperliganationala romaniei
Din articol

Lorenzo Biliboc, diamantul luat de Neluțu Varga de la Juventus

Adus la CFR de la Juventus Torino pe 'filiera' Răzvan Zamfir, Lorenzo Biliboc (18 ani) a fost prezentat în iulie de gruparea lui Ioan Varga. A marcat deja pentru naționala de tineret, iar mâine ar putea juca titular în România - Serbia, amical la Arad, de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO. 

Biliboc, care poate evolua extremă stânga sau dreapta, a fost crescut de Juventus și e cotat la 300.000 de euro. Jucătorul de la CFR a povestit că a fost impresionat de Kenan Yildiz în perioada în care s-a pregătit cu echipa de seniori a formației din Serie A. 

Lorenzo Biliboc, impresionat de Yildiz

"(cum s-a simțit după ce a marcat pentru naționala de tineret?) Pentru mine să marchez la națională e o emoție. De când eram mic, mă uitam la TV, îmi place să reprezint naționala. 

(cum s-a simțit după ce a înscris în Superliga României pentru CFR). M-am simțit foarte bine, părinții sunt lângă mine, sunt fericit, sunt într-un moment bun. 

(despre trecerea de la juniori la seniori). E diferit, la început jucam alături de juniori, acum la seniori. M-am adapat bine. 

(despre antrenamentele alături de echipa de seniori a celor de la Juventus). Da, m-am antrenat cu prima echipă a celor de la Juventus, nivelul e foarte înalt, acolo înțelegi cât de mare e diferența dintre juniori și seniori. 

Pe mine m-a impresionat foarte tare Yildiz, e născut în 2005, nu e un senior, l-am perceput ca pe un jucător care are experiență în Serie A", a declarat Lorenzo Biliboc într-un interviu realizat de FRF TV.

Într-un campionat al Superligii în care jucătorii sub vârstă primesc din ce în ce mai puține minute în liniile de atac ale echipelor importante, Lorenzo Biliboc (18 ani) are toate șansele să devină excepția de la regulă. Puștiul din ofensiva CFR-ului traversează o perioadă foarte bună.

Lorenzo Biliboc, exact ce-și dorea Neluțu Varga la CFR: un jucător versatil

Venit dintr-un fotbal italian în care capacitatea de a juca pe mai multe poziții e o cerință fără de care nu pătrunzi, Biliboc poate juca atât în banda stângă (de unde a marcat cu UTA), cât și în flancul drept (de unde a punctat contra lui U Cluj). Practic, spre deosebire de mulți fotbaliști sub vârstă din campionat, nu e condiționat de o singură poziție în teren, poate face switch-ul în orice moment și îi poate oferi lui Mandorlini soluții ofensive în funcție de nevoi și de felul în care curge un anumit meci.

Pe 7 iulie, CFR Cluj l-a anunțat oficial pe Lorenzo Biliboc. 

"Fotbalistul în vârstă de doar 18 ani a crescut în academia celor de la Juventus, unde a evoluat constant la categorii superioare de vârstă. Sezonul precedent a fost un jucător important pentru Juve Primavera, având evoluții apreciate atât în campionat, cât și în UEFA Youth League, competiții în care a marcat goluri importante pentru formația bianconero. Datorită prestațiilor apreciate, Lorenzo a făcut pasul spre echipa de seniori, fiind antrenat de Igor Tudor", au scris cei de la CFR Cluj. 

VIDEO EXCLUSIV Lorenzo Biliboc, gol în San Marino - România

Lorenzo Biliboc

  • Fc cfr 1907 cluj uta arad superliga superbet 21092025 lorenzo biliboc
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lorenzo Biliboc e cotat la 300.000 de euro

La fel de important pentru profilul lui Lorenzo Biliboc e și gradul mare de impredictibilitate pe care-l aduce cu el pe teren și modurile diferite în care poate deveni periculos. Cu UTA a marcat cu piciorul drept, de la 16 metri, cu U Cluj a punctat cu piciorul stâng, dintr-o poziție asemănătoare și cu o execuție apropiată de cea în fața Bătrânei Doamne. În general, jucătorii de bandă din Superligă sunt destul de liniari, ușor de ghicit de către un oponent cu temele făcute, dar descrierea nu i se aplică și tânărului fotbalist născut în Italia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Petre Grigoraș cere un titular pentru Rom&acirc;nia - Moldova: &bdquo;Evoluție foarte bună!&rdquo;
Petre Grigoraș cere un titular pentru România - Moldova: „Evoluție foarte bună!”
Rom&acirc;nia U21 - Serbia U21, amical tare la Arad, vineri de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO
România U21 - Serbia U21, amical tare la Arad, vineri de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO
Steven Gerrard revine! Fostul antrenor al lui Ianis Hagi e gata să salveze un titan: &rdquo;Detalii finale&rdquo;
Steven Gerrard revine! Fostul antrenor al lui Ianis Hagi e gata să salveze un titan: ”Detalii finale”
Următorul obiectiv pentru Mihaela Cambei după ce a cucerit trei medalii la Campionatul Mondial de haltere
Următorul obiectiv pentru Mihaela Cambei după ce a cucerit trei medalii la Campionatul Mondial de haltere
ULTIMELE STIRI
Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă
Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă
C&acirc;te grade vor fi la Rom&acirc;nia - Moldova și ce anunță meteorologii
Câte grade vor fi la România - Moldova și ce anunță meteorologii
Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul rom&acirc;n: &bdquo;Lider, forță, calitate!&rdquo;
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!”
Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, Moșu e de neoprit: Am acceptat această provocare
Doroftei, soldat universal! La 55 de ani, 'Moșu' e de neoprit: "Am acceptat această provocare"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul rom&acirc;n: &bdquo;Lider, forță, calitate!&rdquo;
Fostul selecționer al Moldovei, dat pe spate de winger-ul român: „Lider, forță, calitate!”
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat
Debutul lui Mazilu la Dinamo nu este grăbit: "A semnat un contract pe 5 ani, nu este un proiect cu impact imediat"
Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă
Incredibil unde a ajuns Ben Yedder! Al doilea marcator din istoria lui Monaco, debut odios la noua echipă
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj &icirc;n șase etape
Ioan Varga s-a convins după ce Andrea Mandorlini a bifat o singură victorie la CFR Cluj în șase etape
Alte subiecte de interes
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: &bdquo;Bă, de ce te &icirc;ntorci?&rdquo;
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
&bdquo;Ce națională o să alegi?&rdquo; A marcat la 18 ani &icirc;n derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
CITESTE SI
Sorin Oprescu scapă de un an de &icirc;nchisoare. Decizia instanței: &bdquo;Infracțiunea a fost dezincriminată&rdquo;

stirileprotv Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus &icirc;n Parlament

stirileprotv Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Președintele Nicușor Dan: &rdquo;Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură&rdquo;

stirileprotv Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!