Lorenzo Biliboc, diamantul luat de Neluțu Varga de la Juventus

Adus la CFR de la Juventus Torino pe 'filiera' Răzvan Zamfir, Lorenzo Biliboc (18 ani) a fost prezentat în iulie de gruparea lui Ioan Varga. A marcat deja pentru naționala de tineret, iar mâine ar putea juca titular în România - Serbia, amical la Arad, de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO.



Biliboc, care poate evolua extremă stânga sau dreapta, a fost crescut de Juventus și e cotat la 300.000 de euro. Jucătorul de la CFR a povestit că a fost impresionat de Kenan Yildiz în perioada în care s-a pregătit cu echipa de seniori a formației din Serie A.

Lorenzo Biliboc, impresionat de Yildiz



"(cum s-a simțit după ce a marcat pentru naționala de tineret?) Pentru mine să marchez la națională e o emoție. De când eram mic, mă uitam la TV, îmi place să reprezint naționala.



(cum s-a simțit după ce a înscris în Superliga României pentru CFR). M-am simțit foarte bine, părinții sunt lângă mine, sunt fericit, sunt într-un moment bun.



(despre trecerea de la juniori la seniori). E diferit, la început jucam alături de juniori, acum la seniori. M-am adapat bine.



(despre antrenamentele alături de echipa de seniori a celor de la Juventus). Da, m-am antrenat cu prima echipă a celor de la Juventus, nivelul e foarte înalt, acolo înțelegi cât de mare e diferența dintre juniori și seniori.



Pe mine m-a impresionat foarte tare Yildiz, e născut în 2005, nu e un senior, l-am perceput ca pe un jucător care are experiență în Serie A", a declarat Lorenzo Biliboc într-un interviu realizat de FRF TV.



Într-un campionat al Superligii în care jucătorii sub vârstă primesc din ce în ce mai puține minute în liniile de atac ale echipelor importante, Lorenzo Biliboc (18 ani) are toate șansele să devină excepția de la regulă. Puștiul din ofensiva CFR-ului traversează o perioadă foarte bună.

