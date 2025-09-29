Malcom Edjouma a ajuns la FCSB în iarna anului 2022, însă nu a reușit să îl convingă pe Gigi Becali prin evoluțiile sale.

Mihai Stoica anunță o posibilă despărțire de Malcom Edjouma

Francezul a fost împrumutat la Bari, unde nu a reușit să se impună. Revenit la FCSB, Edjouma a continuat să se afle pe lista plecărilor și a intrat în ultimele șase luni de contract.

În ultimele luni, loviți de numeroase acccidentări, Becali a mizat din nou pe Edjouma, care nu a dezamăgit, însă există posibilitatea ca fotbalistul să plece gratis în această iarnă.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost întrebat dacă Malcom Edjouma a primit o propunere de prelungire a contractului cu gruparea roș-albastră, având în vedere că se află în ultimele luni de contract.

Oficialul campioanei a mărturisit că deocamdată Edjouma nu a primit o ofertă din partea clubului și există posibilitatea ca francezul să se fi înțeles deja cu un alt club. Totuși, Mihai Stoica a transmis că l-ar sfătui pe Gigi Becali să prelungească acordul cu Malcom Edjouma.

”Poate că a semnat cu altcineva, cine știe. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat cu altcineva nu sunt șanse să prelungească. FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă întreabă patronul, recomandarea mea ar fi să prelungim”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.