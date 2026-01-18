Tensiune maximă în meciul CFR Cluj - Oțelul Galați, din etapa a 22-a a SuperLigii. La scorul de 1-0 pentru ardeleni, spiritele au degenerat în repriza a doua, în urma unei faze extrem de discutate.



Totul s-a întâmplat în minutul 52. Zivulic, fundașul Oțelului, a trimis o pasă înapoi către Paul Iacob, însă Lorenzo Biliboc a intervenit și a deviat mingea, care a ajuns în interiorul careului.

Portarul gălățenilor, Dur-Bozancă, a prins balonul în brațe, moment în care jucătorii CFR-ului au protestat vehement, considerând că este vorba despre o pasă deliberată de la un coechipier, situație interzisă de regulament.

Încăierare în CFR Cluj - Oțelul!

