GALERIE FOTO S-au încins spiritele în CFR Cluj - Oțelul! Jucătorii au „explodat” după o fază controversată

S-au încins spiritele în CFR Cluj - Oțelul! Jucătorii au „explodat” după o fază controversată Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Scandal în Gruia, după o fază controversată. Jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit pe teren!

TAGS:
CFR ClujOtelul GalatiPaul IacobLorenzo Biliboc
Din articol

Tensiune maximă în meciul CFR Cluj - Oțelul Galați, din etapa a 22-a a SuperLigii. La scorul de 1-0 pentru ardeleni, spiritele au degenerat în repriza a doua, în urma unei faze extrem de discutate.

Totul s-a întâmplat în minutul 52. Zivulic, fundașul Oțelului, a trimis o pasă înapoi către Paul Iacob, însă Lorenzo Biliboc a intervenit și a deviat mingea, care a ajuns în interiorul careului.

Portarul gălățenilor, Dur-Bozancă, a prins balonul în brațe, moment în care jucătorii CFR-ului au protestat vehement, considerând că este vorba despre o pasă deliberată de la un coechipier, situație interzisă de regulament.

Încăierare în CFR Cluj - Oțelul! 

  • Vlcsnap 2026 01 18 19h05m41s937
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Protestele s-au transformat rapid în îmbrânceli, iar mai mulți jucători de la ambele echipe au intrat în conflict.

Arbitrul George Găman a intervenit prompt și a avut nevoie de câteva zeci de secunde pentru a calma spiritele și a restabili ordinea pe teren

Până la acest moment, CFR Cluj conduce cu 1-0. Ardelenii au deschis scorul încă din minutul 2, prin Păun, iar Oțelul evoluează în inferioritate numerică din minutul 27, după ce Conrado a fost eliminat în urma verificării VAR.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ARTICOLE PE SUBIECT
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!”
Csikszereda - FC Botoșani 1-0! Trupa lui Iftime, învinsă de ciucani
Csikszereda - FC Botoșani 1-0! Trupa lui Iftime, învinsă de ciucani
Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA
Craiova a mai încasat o lovitură, la o lună după dezastrul de la Atena. Anunțul UEFA
ULTIMELE STIRI
Aston Villa - Everton 0-0, pe VOYO, acum! Gazdele pot egala o bornă ce datează din sezonul 1971-1972
Aston Villa - Everton 0-0, pe VOYO, acum! Gazdele pot egala o bornă ce datează din sezonul 1971-1972
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! A intrat Slimani pe teren!
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! A intrat Slimani pe teren!
Robert Niță s-a tachinat cu un telespectator la „Play On Sport”. Ștucan, Gardoș și Pulhac au râs în hohote
Robert Niță s-a tachinat cu un telespectator la „Play On Sport”. Ștucan, Gardoș și Pulhac au râs în hohote
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris
Leo Grozavu a „explodat” la flash-interviuri: ”Ăsta nu a fost fotbal!”
Leo Grozavu a „explodat” la flash-interviuri: ”Ăsta nu a fost fotbal!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble”

Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble”



Recomandarile redactiei
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris
Leo Grozavu a „explodat” la flash-interviuri: ”Ăsta nu a fost fotbal!”
Leo Grozavu a „explodat” la flash-interviuri: ”Ăsta nu a fost fotbal!”
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! A intrat Slimani pe teren!
CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! A intrat Slimani pe teren!
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Aston Villa - Everton 0-0, pe VOYO, acum! Gazdele pot egala o bornă ce datează din sezonul 1971-1972
Aston Villa - Everton 0-0, pe VOYO, acum! Gazdele pot egala o bornă ce datează din sezonul 1971-1972
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Mesajul lui Paul Iacob după ce a fost făcut praf de șeful galeriei de la Rapid
Mesajul lui Paul Iacob după ce a fost făcut praf de șeful galeriei de la Rapid
Prima reacție de la Rapid după boicotul galeriei + ce se întâmplă cu Paul Iacob
Prima reacție de la Rapid după boicotul galeriei + ce se întâmplă cu Paul Iacob
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!