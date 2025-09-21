CFR Cluj a ajuns la al optulea meci consecutiv fără victorie în campionat, o serie neagră care o ține pe locul 11 în clasament.



Arădenii au deschis scorul în minutul 50, printr-un autogol nefericit al lui Marcus Coco, care a deviat în propria poartă o centrare a lui Tzionis. Speranța în Gruia a fost readusă de puștiul Lorenzo Biliboc. În minutul 60, atacantul format în Italia la cluburi precum Juventus și Torino a egalat cu un șut precis de la marginea careului, marcând prima sa reușită în tricoul vișiniu.



Biliboc: "Avem nevoie de rezultate"



La finalul partidei, deși vizibil emoționat de reușită, Biliboc a pus interesul echipei mai presus de bucuria personală.



"Sunt fericit pentru primul gol, dar păcat că am egalat, nu voiam acest rezultat, voiam să câștigăm. Sunt fericit că am dat primul gol pentru echipa asta, vreau să ajut clubul. Cum am mai spus, mă bucur că am marcat, e o emoție puternică pentru mine. Sunt născut în 2006, vreau să lucrez cât mai mult. E frumos să dai gol pentru acest club, dar noi avem nevoie de rezultate", a spus tânărul atacant după primul gol marcat în tricoul lui CFR Cluj.



În urma acestui egal, CFR Cluj rămâne cu doar 8 puncte după 10 etape, în timp ce UTA Arad se menține în prima jumătate a clasamentului, pe locul 7, cu 15 puncte.

