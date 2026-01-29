Vineri va avea loc tragerea la sorți pentru duelurile din play-off-ul UEFA Europa League, de la ora 14:00. De la ora 13:00 este programată tragerea la sorți pentru duelurile din UEFA Champions League. Potrivit noului format, echipele care se impun în play-off vor avansa în faza optimilor de finală.

România va fi în continuare reprezentată în Europa League de PAOK Salonic (antrenată de Răzvan Lucescu) și Celta Vigo (unde joacă Ionuț Radu).



Clasamentul final din Europa League. Toate cele 24 de echipe calificate



TOP 8:



Olympique Lyon - 21 puncte

Aston Villa - 21 pct.

Midtjylland - 19 pct.

Betis - 17 pct.

FC Porto - 17 pct.

Braga - 17 pct.

Freiburg - 17 pct.

AS Roma - 16 pct.



Echipele calificate în play-off (locurile 9 - 24)



Genk

Bologna

Stuttgart

Ferencvaros

Nottingham Forest

Viktoria Plzen

Steaua Roșie Belgrad

Celta Vigo

PAOK Salonic

Lille

Fenerbahce

Panathinaikos

Celtic

Ludogoreț

Din. Zagreb

Brann



Cu dueluri ne așteaptă în play-off



Știm deja toate împerecherile din play-off-ul Europa League. Mâine va fi stabilit traseul clar. Iată cum arată tabloul acum:



Celtic/Ludogoreț - Stuttgart/Ferencvaros



Fenerbahce/Panathinaikos - Nottingham Forest/Viktoria Plzen



Dinamo Zagreb/Brann - Genk/Bologna



PAOK Salonic/Lille - Steaua Roșie Belgrad/Celta Vigo



Aceste meciuri se vor disputa pe 19 și 26 februarie. Duelurile din optimi sunt programate pentru 12 și 19 martie, în timp ce sferturile de finală vor avea loc pe 9 și 16 aprilie.



Semifinalele UEFA Europa League se vor juca pe 30 aprilie și 7 mai. În timp ce marea finală de la Bilbao va avea loc pe 21 mai.

