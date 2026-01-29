Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Arena Națională” din București în cadrul ultimei etape din grupa unică Europa League.



Cu toate că roș-albaștrii aveau o șansă infimă la calificare (VEZI AICI), trupa lui Charalambous a oferit un joc frumos, cu multe ocazii.



Scorul a fost deschis în minutul 19 de Ismail Yuksek, fundaș ce avea să vadă cartonașul galben nouă minute mai târziu și avea să fie schimbat în repriza secundă.



Egalarea a venit în repriza secundă prin Juri Cisotti. Italianul, găsit de Radunovic, a reușit o execuție acrobatică în minutul 71 (VEZI VIDEO).

Basarab Panduru, categoric după FCSB - Fenerbahce: „Ne-a luat puțin la mișto!”



La finalul partidei, în direct la televizor, fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat mulțumit de jocul FCSB-ului.



„Una peste alta, peste așteptări! Mi-au plăcut multe din ce am văzut. Se termină cu o echipă incredibilă – nu te gândești la echipa aia de final de an și, cu toate astea, poate să câștige meciul. Fenerbahce cred că ne-a luat puțin la mișto, unii jucători au jucat cam în vârful ghețelor. Totuși, un meci fericit și cred că FCSB putea merita mai mult”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



În urma acestui meci, FCSB a încheiat aventura europeană pe locul 27, cu șapte puncte adunate din două victorii, un egal și cinci înfrângeri.



La poli opuși, Fenerbahce a terminat pe poziția #19 cu trei reușite, trei remize și două înfrângeri, și va avansa în play-off-ul Europa League.

