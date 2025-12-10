Marius Măldărășanu (50 de ani) a plecat de la echipă după patru ani, iar sibienii s-au orientat rapid către Dorinel Munteanu, antrenor liber de contract după despărțirea de Sepsi OSK.



”Neamțul” a fost prezentat la Hermannstadt și a oferit deja prima declarație ca antrenor. Potrivit acționarului Claudiu Rotar, acesta a semnat deja un contract pentru un an și jumătate.



Dorinel Munteanu, noul antrenor al lui Hermannstadt



Dorinel Munteanu va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare ca antrenor al lui Hermannstadt, dar vrea mult mai mult. Își propune ca noua sa echipă să fie una ”de temut” în campionatul nostru.



”Vin cu gânduri bune. Mă refer la echipă, e cea mai importantă provocare a mea, ținând cont că la Sibiu am avut un trecut foarte frumos. Mă leagă foarte multe de acest oraș și această echipă.



Îmi doresc, împreună cu staff-ul, jucătorii și conducerea să readucem echipa la identitatea pe care a avut-o în ultimii ani, adică să fim o echipă de temut în Liga 1”, a spus Dorinel Munteanu.



Munteanu este liber de contract din aprilie, de când s-a despărțit după numai cinci meciuri de Sepsi Sfântu Gheorghe.



Tehnicianul are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011.



Hermannstadt are doar 12 puncte după 19 etape și este pe penultimul loc, la doar un punct în fața ultimei clasate, Metaloglobus. În următoarea etapă, sibienii vor avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

