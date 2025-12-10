Ce noroc! România U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită

România U19 trebuie să câștige grupa cu Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord pentru a merge la EURO 2026

În noiembrie, România U19 a câștigat o grupă preliminară din care au mai făcut parte Andorra (4-1), Finlanda (1-1) și Islanda (3-0). Naționala pregătită de Adrian Dulcea a obținut astfel calificarea la Turul de Elită.



UEFA a organizat miercuri tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Turul de Elită, iar România U19 a fost în repartizată în grupa 5, alături de Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord.

Meciurile de la Turul de Elită se vor disputa în perioada 23-31 martie



Aflată în urna a doua valorică, România U19 a evitat adversari de top, precum Spania, Italia, Anglia sau Germania din prima urnă, ori Belgia sau Norvegia, din a treia.



La EURO U19 din 2026 se califică doar cele 7 câștigătoare de grupă de la Turul de Elită. Ele se vor adăuga gazdei Țara Galilor, iar turneul final este programat în perioada 28 iunie - 11 iulie.

