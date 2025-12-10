Ce noroc! România U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită

Ce noroc! Rom&acirc;nia U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită Nationala
România U19 și-a aflat, miercuri, adversarele de la Turul de Elită, ultimul pas pentru calificarea la Campionatul European din 2026.

România U19 trebuie să câștige grupa cu Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord pentru a merge la EURO 2026

În noiembrie, România U19 a câștigat o grupă preliminară din care au mai făcut parte Andorra (4-1), Finlanda (1-1) și Islanda (3-0). Naționala pregătită de Adrian Dulcea a obținut astfel calificarea la Turul de Elită.

UEFA a organizat miercuri tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Turul de Elită, iar România U19 a fost în repartizată în grupa 5, alături de Ucraina, Kazahstan și Irlanda de Nord.

  • Meciurile de la Turul de Elită se vor disputa în perioada 23-31 martie

Aflată în urna a doua valorică, România U19 a evitat adversari de top, precum Spania, Italia, Anglia sau Germania din prima urnă, ori Belgia sau Norvegia, din a treia.

La EURO U19 din 2026 se califică doar cele 7 câștigătoare de grupă de la Turul de Elită. Ele se vor adăuga gazdei Țara Galilor, iar turneul final este programat în perioada 28 iunie - 11 iulie.

Grupele de la Turul de Elită

România U19 a fost semifinală la European în 2025

România a fost gazda Campionatului European U19 din 2025, iar tricolorii lui Ion Marin au avut un parcurs foarte bun, terminând pe locul 2 o grupă din care au mai făcut parte Spania, Danemarca și Muntenegru.

România U19 a fost eliminată în semifinale după 1-3 contra Olandei, națională care avea să câștige trofeul după finala cu Spania (1-0).

Lotul României U19 pentru meciurile din preliminariile jucate în noiembrie

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).

