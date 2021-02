Coman, Tanase si Morutan in Liga 3?! Becali promite RAZBOI in meciul cu CSA: "Am auzit ca au inceput sa faca asta! Uite cum mai pierd un an!"

Gigi Becali este revoltat dupa ce a auzit ce salarii primesc din partea statului jucatorii de la CSA Steaua!

Patronul ros-albastrilor a vorbit despre 'rivalii' celei de-a doua echipe ale sale, CSA Steaua si banii pe care ii primesc jucatorii din Liga 3. Sumele depasesc salariile din Liga 1.

Gigi Becali a anuntat din nou ca isi va trimite starurile de la prima echipa la meciul dintre FCSB 2 si CSA Steaua pentru a se asigura ca echipa lui Oprita nu va castiga.

"Echipa asta a lui Talpan, ca el parintele spiritual, mananca banii de la stat. Dar nu o sa le mearga asa la infinit. Oricum stati linistiti ca vor mai sta inca un an in Liga 3, deoarece nu vor trece de echipa noastra a doua.

Voi trimite artileria grea la meciul cu ei. Si uite cum vor mai pierde inca un an. Am auzit ca deja incep sa se intereseze pe la astia de pe langa mine pe cine oare am eu de gand sa ii trimit de la prima echipa sa joace impotriva lor.

Voi, din presa, nu ati auzit? Dar nu le spun de pe acum si sa nu le spuneti nici voi. Hai sa ii lasam sa fiarba continuare. Ii las sa se gandeasca ca o sa vina peste ei artileria grea", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

CSA Steaua si FCSB 2 s-au intalnit prima data in septembrie 2020, intr-un meci in care 'militarii' s-au impus cu 2-1, dupa ce au inscris in minutul 90.

CSA Steaua este pe primul loc in Seria 4 din Liga 3, cu 26 de puncte obtinute in 10 meciuri jucate. De cealalta parte, FCSB 2 este pe locul secund, cu 24 de puncte obtinute in 10 meciuri.

CSA si FCSB urmeaza sa se intalneasca in etapa cu numarul unsprezece, programata pe 13 martie.