Simona Halep si-a aflat potentiala adversara din turul 3 la Australian Open: ar fi primul duel direct intre cele doua

Simona Halep stie cu cine se va duela in turul al treilea, in cazul in care o va elimina pe Ajla Tomljanovic.

In cazul in care va trece de Ajla Tomljanovic, Simona Halep va primi replica Veronikai Kudermetova (23 de ani, 36 WTA) in turul 3 al Openului Australian, editia 2021. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit in vreun meci oficial pana acum.

In turul al doilea, Kudermetova a intors scorul in partida cu Varvara Gracheva (97 WTA), impunandu-se cu un dublu 6-2, in ciuda unui prim set pierdut la 5. In runda inaugurala, rusoaica a trecut de ucraineanca Marta Kostyuk (78 WTA) in minimum de seturi, scor 6-2, 7-6.

Daca se va califica, Simona Halep va juca in turul urmator vineri, 12 februarie



Daca partida dintre Kudermetova si Halep se contureaza, invingatoarea va trece in saptamana a doua de turneu, unde se va duela fie cu Fiona Ferro, fie cu Iga Swiatek ori Camilla Giorgi.

Posibilul meci dintre Simona Halep si Veronika Kudermetova ar urma sa aiba loc vineri, 12 februarie, de la o ora care urmeaza sa fie anuntata de organizatori in cursul zilei de joi.