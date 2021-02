ULTIMA ORA! LPF a stabilit conditiile in care suporterii ar putea reveni pe stadioane! Ce masuri ar trebui sa fie luate pentru redeschiderea arenelor

Liga Profesionista de Fotbal a elaborat un set de conditii care trebuie asigurate de catre cluburi pentru ca fanii sa poata asista din nou de pe stadion la meciurile din Liga 1.

Conform acestui document, LPF ia in calcul sa stabileasca prezenta spectatorilor in proportie de 30 % din capacitatea stadioanelor. De asemenea, fiecare club trebuie sa delege un oficial care sa se asigure ca normele sanitare vor fi respectate.

"Fiecare club membru LPF va numi o persoana din cadrul clubului responsabil cu asigurarea masurilor de igiena asumate, persoana insarcinata cu ducerea la indeplinire a acestora, orice neajuns sau incalcare urmand a fi comunicata LPF de catre observatorul de joc delegat.

Limita maxima de spectatori pe stadioane va fi stabilita proportional cu capacitatea si inf rastructura acestuia. Aici vor fi luate in considerare conditiile si facilitatile pe care locatia le pune la dispozitie. La momentul prezentului discutam de prezenta spectatorilor in limita a 30% din capacitatea fiecarui stadion.

Zonele de tribuna care nu dispun de scaune nu vor fi folosite, toti spectatorii urmand a avea desemnat un loc pe scaun prestabilit, doar in zonele de tribuna care permit acest lucru. Pentru situatia in care exista zone de tribuna fara scaune, acestea nu vor fi luate in considerare la stabilirea procentului de spectatori permisi si nu vor fi folosite in acest sens.Emiterea biletelor va fi facuta in asa fel incat sa asigure distanta necesara intre spectatori stabilita de autoritatile competente.

Pe durata evenimentelor, obligatoriu vor fi luate masuri specifice pentru a asigura evitarea la minim a contactelor si respectarea distantarii sociale, asa cum este ea prevazuta in legislatia nationala", se arata in comunicatul transmis de LPF.