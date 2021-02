Steliano Filip, dupa infrangerea cu FCSB: "Nu pot sa zic ca au meritat victoria!" Fundasul critica decizia lui Coltescu de a-l elimina: "Cartonas rosu foarte usor!"

Steliano Filip a vorbit despre infrangerea lui Dinamo in fata FCSB-ului.

Fundasul stanga a declarat ca ros-albastrii nu au fost superiori echipei lui Ionel Gane si ca rezultatul corect ar fi fost un egal.

De asemenea, fotbalistul de 26 de ani a anuntat ca echipa sa isi va lua revansa in fata rivalilor in meciul din Cupa Romaniei si a explicat ca a fost eliminat incorect de arbitrul Coltescu.

"E clar ca sunt suparat pentru ca am pierdut si pentru ca am fost si eliminat.

In fiecare meci imi doresc. E clar, cu Steaua (FCSB) fiind cel mai important meci al sezonului toti ne dorim sa nu pierdem, sa luam macar un punct. Am luat un gol destul de usor si nu pot sa zic ca au meritat victoria.

Am discutat despre intrarile lor in centru, dar din pacate nu am reusit sa il oprim in acea faza pe Tanase.

In afara de faza golului, in conditii de 11 la 11 nu cred ca au fost net superiori. Vom da totul sa ii eliminam in cupa.

Mi-am dorit foarte mult dar din pacate am luat acest cartonas rosu si sunt dezamagit pentru ca consider ca l-am luat foarte usor. Primul galben a fost dupa un fault la 50 de metri de poarta.

Stiam, dar asta nu inseamna ca si la meciul de azi trebuia sa faca la fel", a declarat Steliano Filip la finalul meciului.