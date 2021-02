"Se pare ca Dinamo e victima mea preferata. Va fi greu sa ne bata cineva!" Tanase, reactie geniala dupa ce a decis derby-ul: "Eu sa plec pe 15 milioane? Taiati '1' din fata!"

Florin Tanase a marcat in minutul 8 al partidei din Stefan cel Mare si a adus victoria pentru FCSB.

Tanase crede ca diferenta ar fi fost mai mare in favoarea ros-albastrilor daca s-ar fi jucat pe un gazon mai bun. Capitanul FCSB spune ca nu se gandeste la transfer si glumeste pe seama unor eventuale negocieri la nivelul celor pentru plecarea lui Dennis Man.



"Daca era un gazon bun, probabil era un scor mult mai mare. Cred ca Dinamo e victima mea preferata, asa se pare, am 8 goluri contra lor. Ne bucuram ca am reusit sa castigam si nu le-am dat incredere in timpul meciului, sa spere la ceva. Am mare incredere ca anul acesta vom lua campionatul.

Suntem foarte puternici cu noul staff, va fi greu sa ne bata cineva. Nu stiu daca plec la vara, e prea devreme sa vorbesc. Orice jucator vrea sa mearga la un campionat mai puternic. Nu cred ca-l pot depasi pe Man. Daca dau 40 de goluri... poate. Nu plec pe 15 milioane, treuie sa taiem '1' din fata!", a spus Tanase la Digisport.