Reactia lui Anton dupa infrangerea cu FCSB din derby: "Pe final puteam sa marcam. Era echitabil un egal!" Mijlocasul anunta revansa 'cainilor' in meciul de cupa

Dinamo a pierdut pe teren propriu in fata FCSB-ului cu scorul de 0-1.

Dupa meci, Paul Anton a declarat ca echipa sa ar fi meritat un egal in acest meci si a anuntat ca echipa lui Ionel Gane se va revansa in fata rivalilor in meciul din Cupa Romaniei.

"Multa dorinta si putine reusite. Am intalnit un adversar bun. Steaua a reusit sa marcheze repede. Repriza a doua am incercat sa stam mai sus si am creeat spatii. Pe final puteam sa marcam si cred ca dupa cum s-a jucat era echitabil un egal.

A trecut foarte aproape, asta e, avem un meci foarte important in 2-3 zile si revansa in cupa.

Avem incredere, ocaziile lor au venit pe fondul faptului ca ne-am deschis. In prima repriza am avut si noi o ocazie prin Sorescu, in a doua repriza la fel.

Pe teren a fost derby, intotdeauna e un derby si se simte si pe teren. Cu siguranta era mai bine pentru noi daca erau si suporterii.

Bineinteles, cat sunt sanse matematice sa prindem playoff-ul, speram si vom lupta pana la capat", a declarat Paul Anton la finalul meciului.