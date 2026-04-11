După meci, Ștefan Târnovanu a venit la flash-interviuri și a recunoscut că a simțit frustrare pentru că a fost trecut pe bară la FCSB. Portarul campioanei en-titre a apărat ultima oară în remiza cu Fenerbahce (1-1), de la finalul lunii ianuarie.

Ștefan Târnovanu, la primul interviu de la revenirea în poartă

„Sunt foarte fericit pentru că am câștigat. Am făcut o primă repriză senzațională. Cred că cea mai bună, nu îmi amintesc acum. Sper ca la final să o ținem așa până la final ca să ne atingem obiectivul.

Viitorul nu știu cum va arăta. Ușor nu a fost, dar nu aveam ce să fac. Acestea sunt regulile și trebuie să ne supunem. M-am antrenat și am așteptat să apeleze la mine Mister.

Mister ne-a spus să ne gândim la un cuvânt pentru starea noastră. Am simțit frustrare și asta m-a motivat. Cum a spus patronul echipei, vreau ca echipa să câștige. Dacă joc, mă bucur. Când a zis Mister că lucrurile se vor schimba am primit mai multă încredere și m-am antrenat și mai bine.

Am avut o discuție cu patronul echipei. Ce va fi din vară nu știu. Am făcut un meci foarte bun defensiv și ofensiv.

Nu m-am simțit nedreptățit. Nu știu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal. Cred că dacă trebuia să fiu scos, se putea mai devreme. Noi să fim sănătoși!

(n.r.- despre faptul că nu a fost convocat la echipa națională pentru meciul cu Turcia) Deranjat nu știu dacă e cuvântul potrivit, supărat, da! Nu am meritat pentru că nu am apărat în ultima perioadă”, a declarat Ștefan Târnovanu, la flash-interviuri.

În play-out conduce UTA Arad, cu 31 de puncte, urmată de FCSB, cu 30 de puncte, FC Botoşani – 27 de puncte şi Oţelul Galaţi – 24 de puncte.