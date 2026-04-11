Darius Olaru: ”Primele sunt zile libere!”

Darius Olaru a reacționat după victoria roș-albaștrilor din meciul cu Oțelul. Chiar dacă FCSB a marcat de patru ori în prima repriză, căpitanul roș-albaștrilor a transmis că echipa putea face mai mult.

Olaru a dezvăluit ce prime a pregătit Mirel Rădoi după victoria cu FC Botoșani. Antrenorul le-a dat câteva zile libere jucătorilor . De altfel, întrebat despre plecarea de la FCSB, Olaru a mărturisit că nu se gândește deocamdată la un transfer.

”Să marcăm noi patru goluri într-o repriză nu îmi amintesc, cea mai bună repriză din acest sezon. Am pus în practică ce am pregătit la antrenament, am arătat bine. Puteam face mai mult în repriza a doua. Încercăm să construim de la meci la meci.

Au fost câteva ședințe, am încercat să fim pozitivi, să învățăm, să pregătim acest meci, era clar că staff-ul aștepta o reacție de la noi după meciul cu Botoșani. Ne bucurăm că am reușit să le facem pe plac.

E o echipă care încearcă să joace, iar asta ne ajută pe noi, am recuperat multe mingi, i-am prins pe contre, am marcat repede, am profitat de orice greșeală a lor. În acest sezon, am fost ba sus, ba jos, asta ne-a făcut să ajungem în această situație.

Obiectivul este să câștigăm play-out-ul. Continuăm să ne antrenăm bine și să fim pregătiți pentru ce urmează. Nu am uitat fotbalul, e o problemă mentală, prea multe nereușite în acest sezon. Încrederea în noi ne lipsește cel mai mult.

Primele sunt zile libere. Nu mai știu până când, două-trei zile, cred că le merităm.

Nu trebuie să ne gândim la finalul sezonului, avem un nou meci, o nouă șansă pentru noi toți, trebuie să ne antrenăm, să arătăm bine și să facem un joc ca în această seară”, a spus Darius Olaru.