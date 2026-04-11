FCSB a surclasat-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-0 (4-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Scorul a fost stabilit încă din prima repriză

Campioana a deschis scorul prin Florin Tănase (13 - penalty), după ce Joao Lameira l-a faultat în careu de Darius Olaru.

Fundaşul Mihai Popescu (20) a majorat diferenţa, după ce a fost lansat în careu de Joyskim Dawa.

Darius Olaru (22) a marcat şi el, cu un şut din voleu, deviat de Ne Lopes.

Alexandru Stoian (44) a înscris cu un şut la colţul lung, din pasa lui Olaru.

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin David Miculescu (37), iar gălăţenii prin Diego Zivulic (65), scrie Agerpres.