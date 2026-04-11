Cine a fost jucătorul meciului FCSB - Oțelul Galați 4-0 Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie categorică pentru campioana en-titre, aflată însă acum în play-out.

TAGS:
FCSB - OtelulMihai PopescuFCSBDarius OlaruJuri Cisotti
Din articol

FCSB a surclasat-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-0 (4-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Scorul a fost stabilit încă din prima repriză

Campioana a deschis scorul prin Florin Tănase (13 - penalty), după ce Joao Lameira l-a faultat în careu de Darius Olaru.

Fundaşul Mihai Popescu (20) a majorat diferenţa, după ce a fost lansat în careu de Joyskim Dawa.

Darius Olaru (22) a marcat şi el, cu un şut din voleu, deviat de Ne Lopes.

Alexandru Stoian (44) a înscris cu un şut la colţul lung, din pasa lui Olaru.

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin David Miculescu (37), iar gălăţenii prin Diego Zivulic (65), scrie Agerpres.

Mihai Popescu, MVP

Conform Sofascore, jucătorul meciului a fost fundașul central Mihai Popescu, notat cu 8.3.

O prestație foarte bună a avut și căpitanul Darius Olaru (8.0), în timp ce Juri Cisotti a fost cel mai slab jucător al campioanei (5.9).

Clasamentul din play-out

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!