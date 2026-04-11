Cele două echipe se vor duela în această seară pe Arena Națională din Capitală. Ora de începere este 20:00, iar diferența de puncte dintre cele două echipe este foarte mică.

Înainte de duelul din etapa #4 a play-out-ului Superligii, FCSB și Oțelul Galați sunt despărțite de trei puncte.

Bucureștenii au înregistrat o victorie, un egal și o înfrângere și se situează pe locul secund în clasament cu 27 de puncte, la o lungime de liderul UTA Arad.

La poli opuși, Oțelul Galați ocupă poziția a patra, cu 24 de puncte. În primele trei etape din grupa de retrogradare, „oțelarii” au înregistrat două înfrângeri și o victorie.

FCSB vine după înfrângerea la limită, scor 3-2, în deplasare cu FC Botoșani, în timp ce Oțelul vine după victoria de pe teren propriu, scor 2-0, cu Hermannstadt.

Totuși, istoria e de partea lui FCSB. În ultimul meci direct, disputat în runda #26 din sezonul regular, bucureștenii treceau cu 4-1 de Oțelul, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea (dublă), Darius Olaru și Florin Tănase.