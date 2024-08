Formația dirijată de Elias Charalambous a pierdut returul cu Sparta Praga, scor 2-3, de pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, după ce în tur roș-albaștrii au scos un egal la cehi acasă.

Chiar și așa, pentru FCSB parcursul european nu se oprește aici. Campioana României o va întâlni pe LASK în play-off-ul preliminariilor Europa League joi, 22 august.

Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu

Gigi Becali, patronul FCSB, a ținut să remarce faptul că goalkeeperul Ștefan Târnovanu gafează în meciurile internaționale și, mai mult, i-a pus eticheta de ”fricos” portarului.

”Poate s-o fi apucat de păcănele, știu eu? El greșește în meciurile internaționale. Am glumit cu păcănelele. Știi care e treaba? E fricos. Are voie să dea atacantul cu capul când tu ai doi metri? S-a dus cu ambele mâini și a boxat-o puțin în față. Du-te, mă, cu ambele mâini și boxeaz-o, să se ducă 30 de metri în față”, a spus Gigi Becali.

Târnovanu este cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate. Portarul de aproape 2 m înălțime se află la FCSB din ianuarie 2020 și ar mai avea contract cu gruparea roș-albastră până în iunie 2028.

FCSB - Sparta Praga 2-3

Birmancevic a deschis scorul în minutul 13, ca în minutul 28 să realizeze ”dubla” după ce a fructificat impecabil o lovitură de la 11 metri. În minutul 37, Haraslin a dus scorul la 3-0.

În actul secund, FCSB a micșorat diferența în minutul 60, prin Darius Olaru, grație unei execuții de zile mari a căpitanului. Spre final, roș-albaștrii au turat motoarele și au marcat în minutul 85 (Malcom Edjouma), setând scorul confruntării: 3-2 în favoarea cehilor.