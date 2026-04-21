Dorit la Steaua, transferul a picat pe ultima sută de metri: „A fost șansa mea"

Ionut Stoica
Fostul fotbalist a dezvăluit un episod mai puțin cunoscut din cariera sa. 

Cristi Popovici, Steaua, Vivi Rachita
Cristi Popovici, fost jucător și antrenor în Diviza A, a fost foarte aproape de un transfer la Steaua București la finalul anilor '90, însă mutarea a picat în ultimul moment.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, moldoveanul a povestit că decizia s-a luat între el și Valeriu Răchită, aflat atunci într-o formă excelentă la Petrolul Ploiești.

„Atât… a fost o dată, vorbeam de Răchită. Fix în anul când a plecat Răchită la Steaua, atunci a fost vorba între mine și Răchită, pe cine să ia la Steaua. Răchită juca la Petrolul și avea evoluții foarte bune. L-au ales pe el, s-a dus el, eu am rămas la Bacău. Atunci a fost șansa mea. O șansă care, eu știu, dacă se materializa… cine știe?”, a spus Cristi Popovici pentru Sport.ro.

Decizia s-a dovedit inspirată pentru bucureșteni. Răchită a ajuns la Steaua în 1997 și și-a trecut în cont două titluri, o Cupă și o Supercupă a României.

Vivi Răchită în tricoul Stelei

În schimb, Popovici și-a legat aproape întreaga carieră de Bacău. A evoluat constant în prima ligă pentru echipele locale, iar după retragere a devenit antrenor. Cea mai mare realizare a sa a venit pe bancă, când a promovat FC Botoșani în Liga 1, în sezonul 2012-2013. DETALII AICI

Astăzi, Popovici continuă să activeze în fotbal, după ce a semnat recent cu CSM Adjud, în Liga 3. Interviul integral îl puteți urmări - AICI.

