Un moment limită, o decizie curajoasă și un final fericit. Așa a început cariera de antrenor pentru Cristi Popovici.

Într-un interviu acordat Sport.ro, fostul tehnician a rememorat clipa în care a preluat-o pe FCM Bacău, în primăvara lui 2003, chiar înaintea ultimei etape din Divizia A.

L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”

Situația era critică. Echipa se afla pe loc retrogradabil și avea nevoie de victorie la FC Brașov pentru a mai spera la salvare.

Antrenorul de atunci, Ilie Dumitrescu, nu s-a mai prezentat la echipă după un eșec, iar conducerea a fost nevoită să găsească rapid o soluție. Președintele Dumitru Sechelariu a apelat la Popovici, fost jucător emblematic al clubului.

„Deja de doi ani eram director sportiv… a fost un moment în care, la ultima etapă, era antrenor Ilie Dumitrescu, nu a mai venit, pierdusem etapa la Oțelul Galați, situația noastră era de retrogradare. Dacă nu băteam la Brașov și mai depindeam de un rezultat, să bată Steaua la Galați, Bacăul retrograda.

Atunci, domnul Sechelariu, când a venit luni la teren, a văzut că Ilie (n.r. – Dumitrescu) nu s-a mai prezentat și și-a amintit că eu am vrut să fac cariera asta de antrenorat, fiindcă am avut o perioadă în care am antrenat 5 etape la Aerostar Bacău, și mi-a propus să preiau echipa. M-a întrebat dacă am curaj pentru ultima etapă. Am zis că n-am nimic de pierdut. Jucătorii din vestiar, mulți dintre ei, au fost foștii mei colegi.

Pentru ultima etapă, pe cine să aduci? Noroc că am câștigat 1-0. Au ratat penalty la 0-0, a marcat pentru noi Ciocoiu. Am avut noroc să câștige și Steaua cu 1-0. De ce zic noroc? Steaua era campioană la momentul ultimei etape. Titularii erau deja în concediu, jucau doar echipa a doua și câțiva juniori. Și au reușit să bată la Galați și noi, Bacăul, ne-am salvat.

De acolo a început. Sechelariu a promis că, dacă scăpăm de retrogradare, sezonul următor antrenez eu Bacăul. Am avut norocul, am antrenat de atunci 3 ani de zile Bacăul în prima ligă”, a povestit Cristi Popovici pentru Sport.ro.

Astăzi, Popovici continuă să activeze în fotbal, după ce a semnat recent cu CSM Adjud, în Liga 3.