Ovidiu Neacșu
Stadionul Municipal din Bacău este o arenă pustie, fără fotbal și lipsită de fani. Sport.ro a fost la fața locului pentru a surprinde ce a mai rămas din ruina din centrul orașului.

FCM Bacău, formație care a evolua sub mai multe denumiri de-a lungul existenței sale, din 1950 până în 2014, a jucat în cea mai mare parte a timpului pe Stadionul Municipal din Bacău.

Arena a fost inaugurată în anul 1966 și avea o capacitate de 17.500 de locuri. Acum a rămas doar o umbră a stadionului impunător din trecut unde au jucat echipe precum Arsenal și Werder Bremen, dar și Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova și multe alte forțe din prima ligă a României.

Cele mai triste imagini din sport! „O casă” lăsată în paragină, plină de promisiuni și amărăciune

Jurnalistul site-ului Sport.ro, Ovidiu Neacșu, a fost prezent la Stadionul Municipal din Bacău pentru a surprinde stadiul degradant în care a ajuns „casa” fostei echipe FCM Bacău.

Imaginile din galeria de mai jos arată o realitate tristă a fotbalului băcăuan, dar și a infrastructurii josnice din multe orașe ale României, unde talentul tinerilor sportivi este umbrit de condițiile inexistente din anumite baze sportive.

O statuie care stă să cadă, scaune rupte, găuri în gard, tribune care își pierd culoarea, geamuri sparte și intrări blocate, cam acestea sunt elementele care șochează la prima vedere. 

Terenul de fotbal, dacă mai poate fi numit așa, este lipsit de porți, marcaje sau alte elemente care să îl dea de gol, dar a devenit spațiu de depozitare pentru anumite materiale de construcții.

Tabela și nocturna și-au păstrat doar forma, dar sunt simple elemente de decor într-un cimitir al fotbalului. Un tricou uitat și mototolit (vezi poza în galeria foto) al naționalei României simbolizează perfect starea arenei din centrul Bacăului.

Cum arată Stadionul Municipal Bacău

Fotografii realizate de Ovidiu Neacșu

Anunțul primarului din Bacău! „Praf în vânt” sau speranță pentru fotbalul băcăuan?!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care se află la al doilea mandat de primar al municipiului Bacău, a făcut o postare pe pagina personală de Facebook în luna septembrie a anului 2025, în care a oferit detalii legate de variantă finală a Planului Urbanistic Zonal (PUZ).

Edilul orașului din zona Moldovei „s-a lăudat” cu un proiect complex care implică o zonă dedicată sportului, dar momentan totul este doar o randare și nimic concret, după cum s-a putut observa și în galeria foto pusă la dispoziție.

Cu toate acestea, Lucian Viziteu i-a asigurat pe cetățenii orașului că prin acest (PUZ) se vor încheia speculațiile imobiliare din zona respectivă.

„Dar stadionu’, când se face? Uite că azi mai avem încă o etapă finalizată! Astăzi anunț cu bucurie că mai facem un pas pentru un nou stadion, prin realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Parc Olimpic - Stadion Bacău.

Varianta finală a Planului Urbanistic Zonal este publicată și urmează să ajungă pe masa consilierilor locali. Ce înseamnă mai exact acest pas? Punem capăt speculațiilor imobiliare din mijlocul Bacăului.

PUZ-ul blochează dezvoltarea haotică și readuce 25.000 mp înapoi în proprietatea comunității. Mai mult: creștem spațiile verzi de la 109.000 mp la 127.000 mp. Lângă stadion, care va avea o parcare subterană, vor funcționa baze de antrenament, un corp de cazare și totul în jur va completa acest obiectiv.

Deci, o zonă dedicată sportului și agrementului, completată de Bazinul de Înot și cele două clădiri guvernamentale: Sala de atletism și Sala sporturilor. Baze sportive și zone verzi generoase – aceasta este direcția sănătoasă pentru kilometrul zero al orașului nostru. Și nu speculații imobiliare”, a scris primarul din Bacău pe pagina de Facebook.

De-a lungul timpul, Primăria Municipiului Bacău a comandat și plătit nu mai puțin de trei studii de fezabilitate, în 2014, 2018 și 2022. Ultimul studiu realizat, cel din 2022, a costat nu mai puțin de 155.000 de lei din bugetul primăriei.

Cu siguranță reconstruirea stadionului din Bacău rămâne un proiect de interes pentru cetățenii orașului, dar timpul continuă să treacă și imaginea paraginii și a pustiului domină în continuare peste leguanul fotbalului băcăuan.

