Se naște o nouă forță? Orașul din Moldova care este gata să revină pe prima scenă a fotbalului românesc

Desființați în 2014, FCM Bacău speră să revină în prima divizie. Aceștia au revenit la viață cu ajutorul suporterilor, iar acum urmăresc obținerea siglei și a palmaresului echipei.

Acestea sunt deținute de Sergiu Schelariu, fratele lui Dumitru Schelariu, cel ce a finanțat mulți ani echipa. Acesta a anunțat că este dispus să cedeze gratuit palmaresul, cu două conditii, una dintre acestea fiind implicarea primăriei.

”La una din ședințele consiliului local, domnul primar Stanciu-Viziteu , a făcut mențiunea că, suporterii echipei FCM Bacău și municipalitatea ar dori sigla și palmaresul acesteia. Mă bucură faptul că există interes pentru a reabilita această echipă istorică a Bacăului, iar din acest motiv voi ajuta cu drag la efectuarea demersurilor în această privință.

Chiar dacă această echipă nu a mai avut un meci oficial in campionat din anul 2012 si a fost desființată in 2014 , a produs foarte multe bucurii in randurile suporterilor băcăuani cât timp a activat.

Mă gândesc numai la bucuria băcăuanilor când în 1998 FCM Bacău obținea trofeul Cupa Ligii , sau a perioadei dintre anii 1998-1999, când a avut un record de 13 meciuri in care nu a fost învinsă ,ajungând in primele cinci echipe europene la acest capitol.

Ea clasându-se mereu în primele locurile ale campionatelor interne de fotbal atât la juniori cât și la seniori.

Pe această cale , deoarece sunt un susținător al sportului în general și susțin strategiile pentru a reînvia mai ales fotbalul băcăuan ,doresc să fac unele clarificari

Ofer cu titlu GRATUIT - municipalității (Primăriei Bacău) atât Palmaresul cât și Sigla Fcm Bacău cu două condiții:

1) Municipalitatea să aducă in prima divizie echipa de fotbal pentru ca suporterii acesteia să fie mândri iar de numele FCM Bacău și fac această mențiune deoarece in diviziile secunde nu are ce să facă cu ele.

2) Următorul aspect , și poate cel mai important , fără de care nu am fi avut această performanță este recunoașterea activității lui Dumitru Sechelariu, care a condus această echipă in vremuri tulburi si care după cum ați văzut si azi, fără un om care să susțină sportul rege nu se poate face performanță. Am ajutat în trecut echipa FCM Bacău , alături de fratele meu Dumitru Sechelariu, și o voi face mereu deoarece trăirile bacăuanilor au fost si vor fi mereu pe primul loc”, a anunțat Sergiu Schelariu.

În prezent, Bacău este reprezentat doar de echipe la nivelul Ligii a treia: Aerostar, Dinamo și CSM. FCM Bacău a fost înființat în 1949.