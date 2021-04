"Sper ca jucatorii sa nu resimta infrangerea din Supercupa!" Petrea, in alerta inaintea meciului cu Botosani: "Trebuie sa fim atenti!"

Toni Petrea a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu FC Botosani din prima etapa a playoff-ului.

Antrenorul FCSB-ului a spus ca acest meci vine la foarte scurt timp dupa infrangerea din Supercupa cu CFR-ul si spera ca jucatorii sai sa nu fie afectati.

"Cam scurt timpul dupa acest meci de Supercupa, sper ca jucatorii sa nu resimta aceasta infrangere. Am discutat cu ei, am incercat sa le ridic moralul. Pana la urma am facut un meci bun din punctul meu de vedere cu jucatori tineri si doar nesansa la loviturile de departajare a facut sa nu castigam acest trofeu.

Ne asteapta prima etapa de playoff cu o echipa foarte buna, o echipa calificata cu emotii oarecum in playoff, dar o echipa cu un joc ofensiv si noi trebuie sa fim atenti si sa avem atitudinea corecta si sa facem orice ca sa castigam pentru ca avem nevoie de 3 puncte", a declarat antrenorul ros-albastrilor.

Petrea a dat si noi detalii despre starea de sanatate a jucatorilor accidentati: "Suntem in proces de recuperare cu toti jucatorii, speram macar unul dintre ei sa fie langa noi pana la meciul de maine. Vedem situatia lor si la antrenamentul de azi. Pe viitor sper sa revina toti cat mai repede pentru ca avem nevoie de toti jucatorii, e un program foarte greu, incarcat, cu meciuri multe si atunci e nevoie de cat mai multi jucatori".

In continuare, intrebat despre faptul ca echipa sa va juca din nou un meci considerat pe teren propriu, Toni Petrea a raspuns: "Trebuie sa nu ne gandim foarte mult la acest aspect. Asta este situatia, trebuie sa ne adaptam la lucrurile astea. Important e ca noi cand intram pe teren sa ne concentram la ce avem de facut. Ca e la Giurgiu sau ca e in alta parte, ar trebui sa conteze mult mai putin".

In incheiere, Petrea a analizat lupta la titlu in Liga 1 si a atras atentia asupra faptului ca programul incarcat pe care il vor avea le-a dat antrenorilor peste cap organizarea antrenamentelor.

"O lupta foarte interesanta. Nu cred ca doar cele 3 echipe vor fi angrenate in lupta pentru titlu pentru ca mai pot aparea surprize chiar si de la celelalte 3 echipe. Fiecare meci e important, echipele calificate in playoff sunt cele mai bune din campionat, cu aparari destul de bune si echipe carora le place sa joace ofensiv. Cred ca va fi un playoff foarte disputat si placut pentru telespectatori. Din pacate, nu putem beneficia de aportul publicului, cred ca ar fi fost mai bine pentru toata lumea.

Fiind o perioada incarcata, cu jocuri disputate din 3 in 3 zile, prea multe lucruri nu pot fi facute din punct de vedere al antrenamentelor, decat refacerea jucatorilor dupa meciuri si mentinerea unui tonus cat mai bun si a unei atmosferi cat mai bune in cadrul lotului. Ne-a ingreunat ciclul de antrenamente, sper sa trecem cu bine peste aceasta perioada.

Fiecare punct este important dupa injumatatire. Ne uitam si la celelalte jocuri si vedem ce se va intampla", a incheiat Petrea.