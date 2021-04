"Vor sa ii transmita semnale lui Gigi sa vina sa joace in Ghencea!" Anuntul momentului in scandalul cu CSA Steaua! Avertisment dur pentru 'militari'

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a oferit noi detalii din lupta dintre Clubul Sportiv al Armatei si Gigi Becali.

Mai exact, Dragomir a vorbit despre posibilitatea ca FCSB sa joace in cele din urma meciurile de pe teren propriu pe noul stadion din Ghencea. Fostul sef de la LPF a pus ca a auzit o informatie conform careia Ministerul Apararii ar urma sa taie din finantarea pentru sectia de fotbal.

De asemenea, intrucat costurile cu intretinerea stadionului sunt destul de mari, sefii CSA Steaua ar intentiona sa il cheme pe Becali sa inchirieze arena pentru meciurile FCSB-ului. Dragomir a mai spus si ca, in cazul in care nu va promova in Liga 2, Steaua va avea probleme financiare uriase, asemenatoare cu cele ale rivalilor de la Dinamo.

"CSA Steaua isi joaca viitorul in urmatoarele doua luni. Daca nu vor promova in Liga 2, cei de acolo vor avea soarta lui Dinamo de azi. Vor ajunge sa faca cheta din piata in piata, dar nu vor scoate bani nici de benzina.

Vor veni vremuri grele in Romania si nu o sa mai gasiti nebuni ca Gigi Becali sa bage bani in fotbal. Am auzit sigur ca Armata va inchide robinetul, iar cu intretinerea noului stadion o sa fie jale. Nimeni nu va da din bugetul Statului un milion de euro pentru intretinerea acestui stadion. Cei de la Armata nu sunt nebuni sa faca asa ceva si nu vor face. Pai, nu sunt bani de pensii din bugetul Statului si credeti ca se vor gasi bani pentru intretinerea stadionului? Sa nu se gandeasca ca le va da Piturca bani ca sa ii ajute ca nu le da niciun euro.

Am auzit ca vor sa ii transmita semnale lui Gigi sa vina sa joace in Ghencea, iar Gigi stie si el asta. Stadionul ala trebuie intetinut dupa ce o sa fie preluat de la CNI, iar CSA Steaua nu are banii astia, un milion de euro pe an. De unde sa ii aiba? Trebuie sa gasesti patru-cinci echipe ca sa iti joace acolo ca sa iti scoti si tu din bani, dar vreau sa imi spuneti si mie care sunt alea cinci echipe care sa iti dea 25-30.000 pe luna sau pe meci?", a spus Dumitru Dragomir pentru ProSport.