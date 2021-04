Donnarumma, aproape de o lovitura imensa! Poate deveni cel mai bine platit portar din lume! Ce salariu le cere sefilor lui Milan

Din articol Ce variante au daca Donnarumma pleaca

Gianluigi Donnarumma este in proces de renegociere cu AC Milan, contractul sau fiind valabil pana la finalul acestui sezon.

Pentru a semna, portarul de 22 ani cere un salariu mai mare. Potrivit jurnalistilor de la Football Italia, agentul fotbalistului, Mino Raiola, negociaza in prezent cu oficialii lui Milan, cerand un salariu de 12 milioane de euro, de doua ori mai mult decat primeste acum.

Milanezii au facut o oferta de 8 milioane de euro, insa negocierile sunt in desfasurare. In cazul in care vor accepta, insa, cerintele lui Donnarumma, acesta va deveni cel mai bine platit portar din lume. In acest moment, goalkeeper-ul cu cel mai mare salariu este David de Gea, care incaseaza 11 milioane de euro pe an.

In plus, daca va primi 12 milioane de euro pe an, Donnarumma va urca pe locul 2 in topul celor mai bine platiti fotbalisti din Serie A, urmand a fi depasit doar de Ronaldo.

In cazul in care nu reusesc sa-l convinga sa ramana la AC Milan, oficialii clubului sunt interesati sa-l transfere pe Mike Maignan, portarul lui Lille.

AC Milan este pe locul doi in clasamentul din Italia, fiind la 11 puncte de liderul Inter dupa 30 de etape.

In urmatoarea etapa din Serie A, echipa rossonera o va intalni pe Genoa, duminica, de la ora 13:30.