Spaniolii de la Dinamo, FACUTI PRAF de Ionel Danciulescu: "Astia sunt profesionisti? Collado era vanzator!"

Problemele financiare de la Dinamo sunt departe de a se rezolva, in ciuda promisiunilor lui Cortacero.

Chiar daca echipa lui Cosmin Contra a inregistrat doua rezultate foarte bune in ultimele doua partide, pe care le-a castigat cu 3-0, fostii fotbalisti ai clubului alb-rosu nu sunt foarte optimisti in ceea ce priveste viitorul echipei sub conducerea spaniolilor.

Fostul director sportiv din Stefan cel Mare, Ionel Danciulescu, i-a criticat dur pe oficialii clubului, despre care a declarat ca sunt niste impostori si i-a ironizat pe Pablo Cortacero si Rufo Collado.

"Sunt niste impostori, nici nu mai trebuie sa vorbim despre asta. Eu sper sa nu distruga acest brand urias pentru Romania.

L-am vazut ca folosea dezinfectant, daca nu erau camerele pe el, l-ar fi luat si pe ala. Antrenorul de portari a fost prieten in scoala cu Cortacero. Rufo Collado era vanzator de ceva, nu stiu ce vindea. Astia sunt profesionisti?", a spus Danciulescu la Digi Sport.

De asemenea, un alt fost jucator important al 'cainilor' si actualul antrenor al echipei de juniori U18 a clubului, a dezvaluit ca noii conducatori nu i-au pus la dispozitie nici macar mingi pentru antrenamente, dar si ca nu a primit niciun ban de cand a preluat echipa.

"Eu eram foarte bucuros daca aduceau mingi, atat. Domnule, in Spania, daca un antrenor munceste, nu este platit? Eu muncesc la juniori de trei luni si jumatate si nu am luat niciun ban. E foarte greu sa am incredere, nu exista niciun semn, niciun semnal ca se va imbunatati ceva.

Eu cand am auzit ca vin domnii astia, am vorbit cu Cosmin Contra, i-am zis ca vin sa lucrez cu cei de la U18. Eu am crezut ca se bazeaza oamenii astia pe ceva, daca tot promit atatea. Ei au adus jucatori pe 30.000 de luna si nu au bani, nu credeam ca exista asa ceva", a declarat Mihali sursei citate.