Petrescu a plecat de la CFR cu conturile pline! Suma colosala incasata in 2020 la campioana Romaniei!

Dan Petrescu s-a despartit de CFR dupa 3 titluri consecutive si doua calificari in grupele Europa League.

Chiar daca in ultimele meciuri rezultatele au fost nesatisfacatoare, Petrescu a obtinut o suma uriasa pentru fotbalul romanesc in acest an, gratie titlului castigat si a calificarii in grupele Europa League.

Potrivit ProSport, aceste performante i-au adus antrenorului de 52 de ani nu mai putin de 1.7 milioane de euro.

'Bursucul' a avut, conform contractului, un salariu de 600.000 de euro pe sezon la care s-au adaugat 100.000 de euro pentru castigarea campionatului trecut si nu mai putin de 1.000.000 de euro pentru calificarea pentru a dou oara consecutiv in grupele UEFA Europa League.

Totodata, sursa citata noteaza ca pe langa acestea Petrescu a primit si o prima de 1.000 de euro pentru fiecare victorie din campionat.

Pe langa cele 3 titluri de campion al Romaniei castigate cu CFR, Dan Petrescu a mai cucerit un campionat cu Unirea Urziceni, o Supercupa cu ASA Targu-Mures, dar si o cupa a Chinei cu Jiangsu Sunning.