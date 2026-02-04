EXCLUSIV Fotbalistul adus cu mare tam-tam de Becali la FCSB a rupt definitiv legătura cu fotbalul: „Am pus stop”

Ionut Stoica
Gigi Becali plătea o mică avere pentru serviciile atacantului.

Gregory Tade, fostul golgheter al SuperLigii și atacant trecut pe la FCSB, CFR Cluj și Dinamo, trăiește astăzi o viață complet diferită de cea care l-a consacrat pe teren. 

Francezul spune răspicat că nu mai vrea să audă de fotbal după retragere și exclude orice revenire în fenomen, indiferent de rol.

Gregory Tade a rupt definitiv legătura cu fotbalul: „Am pus stop”

Stabilit la Glasgow, Tade a povestit pentru Sport.ro că a ales un drum discret și stabil, departe de vestiare și de presiunea meciurilor. 

Lucrează ca broker de asigurări, promovează un stil de viață sănătos prin Herbalife și administrează, în paralel, o mică afacere în Franța.

„Mă mai uit la fotbal foarte rar. Când m-am lăsat, nu mi-am dorit să rămân implicat în fotbal, nici impresar, nici antrenor. Pentru mine, fotbalul s-a terminat atunci. Am pus stop”, a declarat fostul atacant.

Tade recunoaște că urmărește ocazional ce se întâmplă în România, mai ales la CFR Cluj, clubul unde a cunoscut apogeul carierei. 

Ajuns în România în 2013, Gregory Tade a devenit rapid unul dintre cei mai eficienți atacanți din campionat. Sezonul 2014/15 a fost vârful carierei sale, cu 18 goluri marcate și titlul de golgheter al Ligii 1. Evoluțiile l-au propulsat în 2015 la FCSB, care a plătit 500.000 de euro pentru transfer.

Deși adus cu șurle și trâmbițe, aventura din roș-albastru a durat doar un sezon. Tade a strâns 37 de meciuri, șapte goluri și cinci pase decisive, iar singurul trofeu din carieră l-a cucerit chiar la FCSB, Cupa Ligii, în stagiunea 2015/16.

