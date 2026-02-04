Gregory Tade, fostul golgheter al SuperLigii și atacant trecut pe la FCSB, CFR Cluj și Dinamo, trăiește astăzi o viață complet diferită de cea care l-a consacrat pe teren.

Francezul spune răspicat că nu mai vrea să audă de fotbal după retragere și exclude orice revenire în fenomen, indiferent de rol.

Gregory Tade a rupt definitiv legătura cu fotbalul: „Am pus stop”

Stabilit la Glasgow, Tade a povestit pentru Sport.ro că a ales un drum discret și stabil, departe de vestiare și de presiunea meciurilor.

Lucrează ca broker de asigurări, promovează un stil de viață sănătos prin Herbalife și administrează, în paralel, o mică afacere în Franța.

„Mă mai uit la fotbal foarte rar. Când m-am lăsat, nu mi-am dorit să rămân implicat în fotbal, nici impresar, nici antrenor. Pentru mine, fotbalul s-a terminat atunci. Am pus stop”, a declarat fostul atacant.