Ce au scris jurnalistii scotieni dupa ce numele lui Dan Petrescu a aparut pe lista lui Celtic! "S-ar descurca presiunii de a cuceri 10 titluri de campioana la rand!"

Dan Petrescu s-a despartit luni pe cale amiabila de CFR Cluj, dupa 3 ani petrecuti in Gruia.

Petrescu a aparut pe lista lui Celtic, iar Super-Dan ar putea sa se dueleze cu Ianis Hagi in campionatul Scotiei. Jurnalistii de la Scottish Sun ai scris despre interesul lui Celtic pentru fostul antrenor de la CFR.

Scotienii sustin ca fostul jucator de la Chelsea se va lupta cu Mauricio Pochettino, Marco Silva si Henrik Larsson pentru postul de antrenor principal al lui Celtic. De asemenea, ziaristii din insula au remarcat performantele lui Petrescu din cupele europene si considera ca ar putea face fata la presiunea de la club.

"Iata un tip obisnuit sa fie adversarul celor de la Celtic in ultima vreme. Cand era la CFR Cluj, romanul a eliminat trupa lui Neil Lennon in preliminariile UEFA Champions League, iar apoi cele doua echipe s-au reintalnit in grupele Europa League.

Dan Petrescu este o fosta glorie a lui Chelsea, un fundas lateral cu apetit ofensiv care stie ce asteptari sunt la un asemenea club.

Astfel ca s-ar descurca presiunii de a cuceri 10 titluri de campioana la rand. Asta chiar daca putem spune despre cariera lui de antrenor ca nu a atins nivelul celei de fotbalist", au scris scotienii.

Dan Petrescu se afla printre principalii favoriti sa fie numit antrenor la Celtic, potrivit cotelor: Eddie Howe – 3.25 Gordon Strachan – 5.00 Henrik Larsson – 7.00 Martin O’Neill – 9.00 Dan Petrescu – 10.00 John Kennedy – 13.00 Alex Neil – 15.00 Malky Mackay – 15.00 Jack Ross – 15.00