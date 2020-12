Situatie incredibila la Dinamo! Contra ar putea fi inlocuit cu un antrenor care nu ii cunoaste pe oficialii clubului: "Am fost solicitat sa vin! O singura data i-am vazut!"

Cosmin Contra a anuntat miercuri ca isi va rezilia contractul cu Dinamo.

Fostul selectioner al nationalei Romaniei a dezvaluit ca joi va merge sa ii salute pe fotbalisti si ca nu va sta pe banca la meciul de vineri cu FC Arges.

In acest context, oficialii clubului din Stefan cel Mare au fost nevoiti sa caute intr-un timp foarte scurt un antrenor pentru meciul de la Pitesti.

Si se pare ca l-au si gasit. Potrivit Gazetei Sporturilor, oficialii clubului din Stefan cel Mare l-ar putea numi pe unul dintre antrenorii de la centrul de copii si juniori ai clubului, Iulian Matei.

Matei a confirmat aceasta informatie si a dezvaluit ca a i s-a propus sa stea pe banca la acest meci, chiar daca nu ii cunoaste personal pe conducatorii spanioli ai lui Dinamo.

"Am fost solictat sa vin antrenor la Dinamo 2, nu vin de pe strada. Sunt de 13 ani la acest club, eu cu spaniolii nu ma cunosc. Cred ca o singura data ne-am vazut.

Am fost solicitat pentru ca sunt un antrenor sub contract cu Dinamo si am licenta PRO. M-au chemat la echipa a doua si mi-au spus ca as putea sa stau si pe banca la prima echipa in meciul cu FC Arges de vineri, avand in vedere situatia de fata", a spus Iulian Matei pentru GSP.ro.