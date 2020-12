Farul reactioneaza in scandalul momentului din fotbalul romanesc: "Si noi putem sa vorbim despre asta! Jucam pe teren oricand si ii batem 100%!"

Farul Constanta a castigat cu 3-0 la 'masa verde' meciul cu Universitatea Cluj, intrucat meciul a fost amanat prima oara din cauza clujenilor.

Fanii Universitatii i-au acuzat pe oficialii constanteni ca ar fi regizat infectarea mai multor fotbalisti din lot, tocmai pentru a profita de aceasta anomalie din regulament si a castiga meciul.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a vorbit despre acest subiect si a precizat aceasta regula este gresit gandita si ca echipa sa ar fi trebuit sa castige meciul de cand a fost amanat pentru prima data.

De asemenea, fostul fotbalist de la Dinamo, Rapid sau Poli Timisoara a afirmat ca declaratiile clujenilor sunt periculoase in contextul epidemiologic actual si este convins ca daca s-ar fi jucat meciul, echipa sa ar fi castigat fara probleme.

"Din punctul meu de vedere trebuie sa avem grija la ce spunem, pentru ca sunt lucruri grave cele care s-au spus, in contextul in care mor oameni in spitale si sunt atatea probleme la nivel mondial. Noi am jucat toate meciurile pe teren pana acum, avem 3 puncte peste U Cluj. Farul daca va ajunge in play-off va ajunge pe munca pe care o depune in fiecare zi. Sper ca aceste 3 puncte pe care le-am castgat acum sa nu influenteze. I-am batut si anul trecut pe teren si i-am fi batut si acum.

Sunt momente bune pentru noi din punct de vedere sportiv, am batut pe Clinceni. Faptul ca apar asemenea momente, in care apar cazuri de COVID la echipa noastra in toate cele 4 cazuri informand DSP si facand toti pasii necesari impusi de autoritati, fiind a doua situatie cand ne intoarcem dintr-o deplasare, nu depinde de noi. A durat 3-4 zile pana am jucat urmatoarea partida.

Starea medicala este la fel cum a fost prezentata ieri. Sunt 6 persoane care au COVID, 5 jucatori si un membru al staff-ului. In continuare asteptam rezultatele de la retestarea intregului grup, cei negativi bineinteles, si asteptam finalizarea anchetei sa vedem daca putem juca sau trebuie sa intram in carantina.

Si noi putem sa vorbim de ce pe ei i-a scos DSP Cluj din carantina dupa 19 zile, cand erau de fapt 14 zile de carantina si puteau sa joace meciul cu Farul la data programata initial. Au iesit din carantina dupa 19 zile si au jucat la Resita la zile dupa meciul pe care il aveau de disputat cu noi.

Directorul sportiv, George Galamaz, s-a ocupat de rezervarile la hotel, astea sunt povesti inventate de ei. Putem sa jucam pe teren oricand si ii batem 100%. Am garantia si am increderea totala ca pot sa ii bat pe teren in orice moment. Ar trebui sa fim responsabili cu ce vorbim.

Trebuia sa piarda cu 3-0 de cand s-a amanat prima oara meciul din cauza lor. Trebuia facut de maniera asta, daar cei care au votat acest regulament nu sunt antrenorii si jucatorii si noi nu ar trebui sa fim implicati in astfel de discutii, ci acesti conducatori ai fotbalului romanesc care au decis pentru latura sportiva sa functioneze cat de cat decent.

Noi am fost scosi din play-off sezonul trecut pentru au fost alese 6 echipe sa continue campionatul. S-a inghetat campioantul pentru U Cluj, sa nu retrogradeze. Trebuia sa iasa pe teren atunci si sa spuna ca vor sa joace pe teren. Si Farul doreste sa se joace campionatul pe teren in totalitate. S-au pierdut bani, s-a pierdut un an de munca, dar in situatii speciale sunt conditii speciale, pe care noi le vom respecta oricare ar fi ele, cat voi fi eu antrenor aici. Si daca s-ar rejuca partida de la Cluj, ne vom prezenta si vom juca", a spus Zicu la Digi Sport.