Gigi Becali, OFERTA de ultima ora pentru un international roman! Negocierile au fost CONFIRMATE: toate detaliile transferului pregatit de FCSB

Gigi Becali continua intaririle la FCSB si e gata sa aduca un fotbalist important pentru lupta la titlu.

Gigi Becali este hotarat sa il transfere pe Denis Harut, internationalul U21 al lui FC Botosani.

Patronul FCSB-ului a facut si o oferta oficiala de 500.000 de euro pentru fundasul dreapta al moldovenilor, insa Valeriu Iftime nu a fost de acord cu propunerea.

Cu toate acestea, patronul Botosaniului spune ca negocierile pentru un posibil transfer continua:

"E adevarat ca am discutat cu Gigi Becali despre Denis Harut! Nu va pot spune ce suma ne-a oferit, doar ca nu am fost de acord cu propunerea dumnealui. Discutiile nu sunt sistate, dar nu cred ca baiatul va pleca in aceasta iarna.

Doar sa fie o oferta sa ne rupa bugetul… Ce inseamna asta? Sub un milion de euro nu il dau! Gigi Becali este un afacerist bun si sunt convins ca stie ca vorbim despre un fotbalist cu un potential ridicat", a spus Valeriu Iftime, pentru ProSport.

Denis Harut este cotat la 900.000 de euro, conform Transfermarkt. Fundasul stanga este unul dintre oamenii de baza ai lui Adrian Mutu la nationala U21. Harut a marcat si primul sau gol pentru Romania U21, in victoria cu Malta U21 din preliminariile pentru Campionatul European U21 de anul viitor.