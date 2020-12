A intrat in vizorul lui Gigi Becali si asteapta OFERTA! Fundasul care poate ajunge la FCSB rupe tacerea: "Stiu despre interesul lor!"

Un fundas din Liga 1 a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB.

Bulgariul Georgi Pashov (30 de ani) evolueaza pe postul de fundas dreapta la Academica Clinceni din vara acestui an, iar recent a intrat in radarul lui Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului ar fi fost interesat de un posibil transfer al lui Pashov, iar informatia a ajuns si la urechile fotbalistului.

Georgi Pashov a vorbit in presa din Bulagiara despre posibilitatea de a ajunge la FCSB si spune ca este incantat ca o astfel de echipa se intereseaza de serviciile sale:

"Stiu despre intereseul lui FCSB. Sunt fericit ca sunt in vederea unei echipe mari, care doreste sa ma transfere, dar acum sunt atat de concentrat. Sunt concentrat asupra performantelor mele la Academica Clinceni.

Sunt in forma, m-a integrat in aceasta echipa. Dupa Armenia si Kazahstan, este a treia tara in care joc. Vrem sa ajungem in competitiile europene", a spus Georgi Pashov pentru Kotasport, citati de Topsport.

Pashov este cotat la 250.000 de euro, potrivit Tansfermarkt, iar in acest sezon a evoluat in 11 meciuri pentru Clinceni. Un gol si o pasa decisiva a reusit fundasul dreapta pentru Academica in cele 11 partide.